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الاثنين 3 كانون الثاني 2022 ساعة 16:27

الصحة الايرانية: انخفاض ملحوظ في عد الاصابات والوفيات بكورونا

الصحة الايرانية: انخفاض ملحوظ في عد الاصابات والوفيات بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 198 ألفا و590 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 334 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 2624 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و42 ألفا و589 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 22 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131.702 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 59 مليونا و909 آلاف و150 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 52 مليونا و140 ألفا و 405 أشخاص الجرعة الثانية، وتلقى 8 ملايين و373 ألفا و 467 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 120 مليونا و423 ألفا و22 جرعة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 42 مليونا و281 ألفا و617 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.
مصدر : وكالات
رقم : 971837
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