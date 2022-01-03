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الاثنين 3 كانون الثاني 2022 ساعة 16:31

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري من ريف الحسكة

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري من ريف الحسكة
ونقلت مصادر محلية من ريف اليعربية لسانا أن رتلاً مؤلفاً من 128 آلية بينها 60 براداً وصهريجاً للنفط و60 ناقلة تحمل دبابات وعتاداً عسكرياً متنوعاً بعضها مغطى بشوادر و8 مدرعات خرج من معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

وينشر الاحتلال الأمريكي قواته في مناطق آبار النفط في الجزيرة السورية لسرقته إلى جانب نهبه المحاصيل الرئيسية لتمويل"قسد" المرتبطة به والتنظيمات الإرهابية التابعة له من جهة وحرمان الشعب السوري من ثرواته من جهة ثانية وذلك بالتزامن مع مواصلة حصاره الجائر الذي يفرضه مع حلفائه وأدواته في المنطقة على سوريا.
رقم : 971840
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