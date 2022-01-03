الشيخ الخزعلي: الاعتداء على الشهيد سليماني اعتداء على العراق

وقال الشيخ الخزعلي خلال مؤتمر إحياء ذكرى إستشهاد قادة النصر في العاصمة طهران، إن "الثأر للشهداء القادة هو إخراج الأمريكان من جميع المنطقة وتحرير فلسطين"، مشدداً على أن "الإعتداء على الشهيد سليماني إعتداء علينا والإنتقام له حق علينا أيضاً".



وبين الشيخ الخزعلي على أن "الثأر للشهيدين سليماني والمهندس يكون بإكمال طريقيهما وفي تحرير كل أرض العراق"، لافتاً إلى أن "الثأر للشهداء القادة يكون بإخراج الأميركيين من المنطقة وإنهاء وجود "إسرائيل".



وبين الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق على أن "العراق وشعبه إنتصرا على أكبر قوة إحتلال في العالم عام 2012"، منوهاً أن "القوة التي أخرجها العراقيون عام 2012 عادت لاحقاً بحجة وجود "داعش" .



وتابع الشيخ الخزعلي: لا يهتم الأميركيون إلا بأمن "إسرائيل" وإضعاف العراق والسيطرة عليه، والشعب العراقي اليوم أقدر على إخراج الأميركيين هذه المرة أيضاً .