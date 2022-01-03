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الاثنين 3 كانون الثاني 2022 ساعة 19:30

برلين: مواصلة الحوار مع روسيا هام وعقلاني

برلين: مواصلة الحوار مع روسيا هام وعقلاني
وأضاف المتحدث، في موجز صحفي اليوم: "نحن بالطبع، رحبنا أيضا بإجراء المحادثة الهاتفية في يوم 13 ديسمبر بين رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ورئيس روسيا فلاديمير بوتين، وكذلك التخطيط لمزيد من صيغ الحوار مع روسيا في الأيام المقبلة، من وجهة نظرنا نعتبر ذلك عقلانيا وهاما".

قبل ذلك قالت صحيفة "بيلد"، إن المستشار الألماني أولاف شولتس يعتبر بناء العلاقات مع روسيا، من العوامل الهامة، وينوي أخذ هذه العملية تحت إشرافه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها، أن المستشار الألماني يأمل بلقاء الرئيس الروسي في يناير الجاري.
مصدر : وكالات
رقم : 971867
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