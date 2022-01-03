خليل: ثنائيتنا مع حزب الله لن يعرضها كلام تحريضي لأي اهتزاز

واكد النائب علي حسن خليل في تصريح له اليوم الاثنين: "نحن نعتز أننا في ثنائي وطني مع "حزب الله"، ثنائي تحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان: أرضه وشعبه، وحماية مقاومته في وجه الاحتلال الاسرائيلي، واننا ملتزمون بهذا التوافق والتكامل حماية الداخل اللبناني ومشروع الدولة الحقيقية وبناء مؤسساتها ودعماً لكل ما يعزز ادوار ومشاركة اللبنانيين في صناعه مستقبلهم الامثل وحياتهم الكريمة.



وشدد على أنه "ثنائي لن يعرّضه كلام تحريضي لأي اهتزاز، لانه مبني على أسس من الصراحة والثقة واحترام خصوصيات الآخر، ولم يكن ولن يكون يوماً مصادراً لرأي طرف على حساب الاخر".



واكد أنه لولا المقاومة لما كانت هناك دولة ولكانت "اسرائيل" في العاصمة وحولها. لم نسخّر الوحدة الشيعية الا في سبيل المصلحة الوطنية.