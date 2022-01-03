باقري: الشهيد سليماني حوّل عناصر القوة الوطنية إلى قوة دولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حضر وفد التفاوض الإيراني حفل السفارة الإيرانية في فيينا في الذكری الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني.



وأحيا علي باقري، رئيس فريق التفاوض الإيراني في الحفل، ذكرى القائد الشهيد لقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، ووصف الثبات في السعي لتحقيق أهداف ومصالح الشعب الإيراني بأنه درس مهم في سيرة الشهيد سليماني.



وفي معرض الإشارة إلى أهمية إنتاج "السلطة" و"السلطة"، أكد مجددا أن شهيد سليماني، بينما يلعب دورا فعالا في إنتاج عناصر القوة الوطنية، تمكن من تحويل هذه العناصر إلى قوة في الساحات الإقليمية والدولية.



كما أشار عدد من المشاركين إلى ذكريات ونقاط حول شخصية وأفعال الفريق سليماني./انتهی/