السيد نصر الله: ببركة دماء قادة النصر ينعم العراق بالأمن

خاص (إسلام تايمز) - أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، مساء الاثنين، إن ببركة دماء شهداء قادة النصر الفريق قاسم سليماني ورفيق دربه القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس ينعم العراق بالأمن والاستقرار.