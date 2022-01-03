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الاثنين 3 كانون الثاني 2022 ساعة 21:10

السيد نصر الله: ببركة دماء قادة النصر ينعم العراق بالأمن

السيد نصر الله: ببركة دماء قادة النصر ينعم العراق بالأمن
وقال السيد نصر الله في خطاب تلفزيوني بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قادة النصر على أيدي القوات الأمريكية المحتلة للعراق، إن "احياء مناسبة استشهاد القادة جزء من رد الجميل لما قدمون من تضحيات، وببركة دماء الشهداء ينعم العراق بالأمن".

وأضاف السيد نصر الله في كلمته التي رصدها مراسل موقع "إسلام تايمز"، إن "الشهيد سلمياني كان أول الذين وقفوا بجانب الشعب العراقي عندما جاءت أمريكا بتنظيم داعش الارهابي".

وتابع إن "الاعلام الأمريكي ومنصات التواصل الاجتماعي يشوون صورة الشهداء والمقاومة ويعملون على تحسين صورة القتلة والمجرمين بوصفهم أصدقاء وهذا ما يحدث في العراق وبعض بلدان المنطقة"، منوهاً إن "امريكا مستمرة بمحاولات تشويه صورة المقاومة".

وأشار إن تداعيات اغتيال الأميركيين للشهيدين "سليماني والمهندس" مازالت مستمرة حتى اليوم، وقال "على شعوبنا وبلادنا أن تحدد موقفا ثابتا بين القاتل والشهيد وعلى العراق أن يقدم موقفا من القاتل ومن الشهيد فالشهيد سليماني هو الذي وقف إلى جانب الشعب العراقي وساهم في تأسيس المقاومة و إيران كانت أول من وقف إلى جانب الشعب العراقي في مواجهة داعش الذي جاءت به واشنطن".

وتابع "الأمن الذي ينعم به العراق اليوم هو ببركة الشهداء فهل من الانصاف المقارنة بين أميركا القاتلة وإيران التي ساندت العراق؟ من الكارثة المقارنة بين الشهيدين اللذين وقفا إلى جانب العراق وبين أميركا التي نفذت المجازر".

وشدد السيد نصر الله على أن "التسامح أو التعمية عن بقاء القوات الأميركية في العراق هو قتل جديد للشهيدين سليماني والمهندس".

حادثة الاغتيال أسست مرحلة جديدة

وفي سياق متصل، شدد الأمين العام لحزب الله اللبناني على أن حادثة الاغتيال أسست لمرحلة جديدة من الوعي والبصيرة ومن معرفة العدو الأساسي ومن الصراع.

وقال السيد نصر الله "سينال من أمر ونفّذ جريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس جزاؤهم في الدنيا قبل الآخرة"، مؤكداً أن شهادة "سليماني" و "المهندس" أدت إلى رد فعل من الشارع العراقي يطالب بخروج الإحتلال.

وأضاف "الوفاء لهؤلاء الشهداء هو التلبية الحقيقية لنداء الشعب العراقي الذي عبّرت عنه المليونية التي خرجت"، مؤكداً على أن "أمريكا هي العدو و أم الفساد، ودماء الشهيدين تعلن أمريكا أم الفساد و رأس الشر و العدوان".

كما شن السيد نصر الله هجوماً على السعودية بوصفها الداعم للعنف والقتل والإرهاب والتكفير، وقال "أن السعودية مجرد منفذ لعدوانها على اليمن و تصديرها الفكر الوهابي إلى داعش".

و اختتم سماحة السيد كلمته بإعلان حزب الله رفيقا للشهيد "قاسم سليماني" في انتصاره على الإرهاب.

 
رقم : 971883
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