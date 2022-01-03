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الاثنين 3 كانون الثاني 2022 ساعة 21:13

اليمن تحيي ذكرى القادة الشهداء

اليمن تحيي ذكرى القادة الشهداء
خلال الفعالية التأبينية تم رفع صور الشهداء القادة وردد الحاضرون الشعارات المناهضة لامريكا و"اسرائيل"، كما ألقيت كلمات اشارت لدور قادة النصر سليماني والمهندس في الدفاع عن الامة ضد هيمنة قوى الاستكبار ونصرة فلسطين ومكافحة العصابات الارهابية ودحرها من المنطقة واعلاء قيم الحرية.

المشاركون في فعالية التأبين اشاروا الى ان حرص صنعاء على احياء هذه الذكرى، يدل على وحدة الموقف والمصير الذي يجمع اليمن بدول محور المقاومة وجزءا من رد الوفاء لتضحيات الشهداء، كما اكدوا على الثبات ومواصلة مشوار الشهداء الذين قدموا فيه أعظم الدروس.

وأكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء الدكتور "عبدالعزيز بن حبتور" في كلمة له خلال الفعالية أن اليمن جزء من محور المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي وأدواته.

وشدد رئيس حكومة الإنقاذ على أن فلسطين قضية جامعة تتجاوز القوميات ويتضامن معها كل أحرار العالم، مضيفا فلسطين درة الأمة، والكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحريرها.

وقال إن المقاومة ليست قضية مزاج، بل هي التزام أخلاقي تجاه القضايا الدينية والوطنية، وعلينا التزام أن نقف مع كل أحرار العالم وليس فقط المقاومة في فلسطين ولبنان.

وأشار إلى أن سليماني جسد روح المقاوم الصلب الذي تجاوز الحواجز والموانع في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني.

وبشأن العدوان السعودي الأمريكي على اليمن اعتبر رئيس حكومة الإنقاذ أن العالم يتابع بصمت وخزي العدوان والحصار على الشعب اليمني.

واستذكر السفير الإيراني حسن إيرلو الذي صمد مع اليمنيين في ظل المعاناة، وقال نعتز بالعلاقة مع الجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت مع اليمن في الوقت الذي تخلت عنا الدول العربية.

ومن جانبه قال عضو رابطة علماء اليمن العلامة محمد مفتاح في كلمة له خلال الفعالية أن دول الاستكبار تعمل على تمزيق الأمة مستغلة العناوين الطائفية والعرقية، مؤكدا أن المشروع الاستعماري هو الأخبث في تاريخ الأمة لأنه يمتلك وسائل متقدمة، لذلك يجب أن نستنفر جهودنا لمواجهتهم.

وجدد لعلامة محمد مفتاح الدعوة للمجاهدين في فلسطين وعلى امتداد محور المقاومة لمزيد من اليقظة والاستنفار عسكريا وأمنيا وتقنيا وعلميا، وحث العلماء والأكاديميين والإعلاميين لمواجهة الحرب الناعمة .

وقال: لن تؤثر فينا الدعايات التي تحاول أن تفصل اليمنيين عن محور المقاومة، مضفيا من يدعون العروبة يرتمون في أحضان الصهاينة ويحاربون لأجلهم.

من جهتها أكدت كلمة الفصائل الفلسطينية في اليمن أن القائدان سليماني والمهندس استشهدا وهما يحملان راية الحق في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني.

 
رقم : 971885
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