الاحتلال الصهيوني يزود الإمارات بنظام ليزر متطور لحماية طائراتها

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الصهيونية، أن "هذه الأنظمة قادرة على اكتشاف إطلاق صاروخ مضاد للطائرات، وإطلاق شعاع يحيدها".



وأضافت الصحيفة أن "شركة (ألبيت) ستوفر من خلال فرعها في الإمارات العربية المتحدة، أنظمة حماية بالليزر تعتمد على الأشعة تحت الحمراء، فضلاً عن أنظمة الحرب الإلكترونية (LA) لطائرات التزود بالوقود والنقل متعددة الوظائف التابعة لسلاح الجو الإماراتي".



وبموجب العقد الذي تبلغ قيمته 53 مليون دولار أمريكي، والذي سيتم تنفيذه على مدى خمس سنوات، ستوفر "الشركة نظام C-MUSIC للدفاع الذاتي، والذي يتضمن نظام إنذار جوي يعمل بالأشعة تحت الحمراء قائم على الليزر، وهذا سيوفر مستويات عالية من الحماية" حسبما زعمت الصحيفة.



ومنذ حوالي شهرين، أعلنت شركة "ألبيت" عن تأسيس فرع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تطوير تعاون طويل الأمد مع القوات العسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وبحسب وكالة سبوتنيك للانباء، تم تطوير نظام C-MUSIC وهو نظام آخر من عائلة منتجات "ديركوم" DIRCM التابعة لشركة "ألبيت"، والمعروف باسم "درع السماء" في كيان الاحتلال، وهي أنظمة ليزر ضد الصواريخ، مثبتة على جسم الطائرة، حيث يكتشف النظام إطلاق صاروخ على الطائرة، ويطلق شعاع ليزر يعمل على تحييد الصاروخ، وتوفر الكاميرات الأربع تغطية بزاوية 360 درجة للطائرة التي يتم تركيب الجهاز عليها.



وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" ذكرت أن الإمارات طلبت من كيان الاحتلال تزويدها بمنظومة ما تسمى "القبة الحديدية" التي تستخدم في اعتراض الصواريخ قصيرة المدى، ومنظومة ما تسمى"العصا السحرية"، التي تستخدم في اعتراض الصواريخ المجنحة، لكن هذا الكيان رفض الطلب.