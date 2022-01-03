الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 3 كانون الثاني 2022 ساعة 21:50

الاحتلال الصهيوني يزود الإمارات بنظام ليزر متطور لحماية طائراتها

الاحتلال الصهيوني يزود الإمارات بنظام ليزر متطور لحماية طائراتها
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الصهيونية، أن "هذه الأنظمة قادرة على اكتشاف إطلاق صاروخ مضاد للطائرات، وإطلاق شعاع يحيدها".

وأضافت الصحيفة أن "شركة (ألبيت) ستوفر من خلال فرعها في الإمارات العربية المتحدة، أنظمة حماية بالليزر تعتمد على الأشعة تحت الحمراء، فضلاً عن أنظمة الحرب الإلكترونية (LA) لطائرات التزود بالوقود والنقل متعددة الوظائف التابعة لسلاح الجو الإماراتي".

وبموجب العقد الذي تبلغ قيمته 53 مليون دولار أمريكي، والذي سيتم تنفيذه على مدى خمس سنوات، ستوفر "الشركة نظام C-MUSIC للدفاع الذاتي، والذي يتضمن نظام إنذار جوي يعمل بالأشعة تحت الحمراء قائم على الليزر، وهذا سيوفر مستويات عالية من الحماية" حسبما زعمت الصحيفة.

ومنذ حوالي شهرين، أعلنت شركة "ألبيت" عن تأسيس فرع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تطوير تعاون طويل الأمد مع القوات العسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب وكالة سبوتنيك للانباء، تم تطوير نظام C-MUSIC وهو نظام آخر من عائلة منتجات "ديركوم" DIRCM التابعة لشركة "ألبيت"، والمعروف باسم "درع السماء" في كيان الاحتلال، وهي أنظمة ليزر ضد الصواريخ، مثبتة على جسم الطائرة، حيث يكتشف النظام إطلاق صاروخ على الطائرة، ويطلق شعاع ليزر يعمل على تحييد الصاروخ، وتوفر الكاميرات الأربع تغطية بزاوية 360 درجة للطائرة التي يتم تركيب الجهاز عليها.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" ذكرت أن الإمارات طلبت من كيان الاحتلال تزويدها بمنظومة ما تسمى "القبة الحديدية" التي تستخدم في اعتراض الصواريخ قصيرة المدى، ومنظومة ما تسمى"العصا السحرية"، التي تستخدم في اعتراض الصواريخ المجنحة، لكن هذا الكيان رفض الطلب.
مصدر : وكالات
رقم : 971891
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مدير مكتب الحشد الشعبي في ميسان: أبناء سليماني والمهندس سيخرجون المحتل الأمريكي بالقوة
مدير مكتب الحشد الشعبي في ميسان: أبناء سليماني والمهندس سيخرجون المحتل الأمريكي بالقوة
وزير الخارجية : القائد الشهيد سليماني كان رائدا في الدبلوماسية الحديثة
وزير الخارجية : القائد الشهيد سليماني كان رائدا في الدبلوماسية الحديثة
3 كانون الثاني 2022
السيد نصر الله: ببركة دماء قادة النصر ينعم العراق بالأمن
3 كانون الثاني 2022
السيد نصرالله: أميركا هي القاتل المنافق الذي لا مثيل له في التاريخ
السيد نصرالله: أميركا هي القاتل المنافق الذي لا مثيل له في التاريخ
3 كانون الثاني 2022
كتائب حزب الله العارق: لن نتنازل عن دماء سليماني والمهندس
كتائب حزب الله العارق: لن نتنازل عن دماء سليماني والمهندس
3 كانون الثاني 2022
كيف علم قائد الثورة الإسلامية باستشهاد القائد سليماني
كيف علم قائد الثورة الإسلامية باستشهاد القائد سليماني
3 كانون الثاني 2022
الشهيد أبو مهدي المهندس قبل قليل من استشهاده في مطار بغداد
الشهيد أبو مهدي المهندس قبل قليل من استشهاده في مطار بغداد
3 كانون الثاني 2022
رئيسي :الشعب الايراني سيثأر لدم الشهيد سليماني قطعاً
رئيسي :الشعب الايراني سيثأر لدم الشهيد سليماني قطعاً
3 كانون الثاني 2022
الشيخ الخزعلي: الاعتداء على الشهيد سليماني اعتداء على العراق
الشيخ الخزعلي: الاعتداء على الشهيد سليماني اعتداء على العراق
3 كانون الثاني 2022
الخزعلي: الثأر لقادة النصر هو بإخراج الاميركان من المنطقة
الخزعلي: الثأر لقادة النصر هو بإخراج الاميركان من المنطقة
3 كانون الثاني 2022
رئيسي: مدرسة الشهيد سليماني ستبقى خالدة ولن تغتال بصاروخ أو رصاصة
رئيسي: مدرسة الشهيد سليماني ستبقى خالدة ولن تغتال بصاروخ أو رصاصة
3 كانون الثاني 2022
أنصارالله: دماء قادة النصر لن تذهب هدرا و لشهادتهم ستكون اعظم أثرا
أنصارالله: دماء قادة النصر لن تذهب هدرا و لشهادتهم ستكون اعظم أثرا
3 كانون الثاني 2022
خطيب زادة: لن نستكين حتى نجر الضالعين في اغتيال الشهيد سليماني الى منصة العدالة
خطيب زادة: لن نستكين حتى نجر الضالعين في اغتيال الشهيد سليماني الى منصة العدالة
3 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصرالله: أميركا هي القاتل المنافق الذي لا مثيل له في التاريخ
على مجلس الأمن تحميل امريكا وإسرائيل مسؤولية اغتيال الفريق سليماني
السيد نصرالله يتحدث عن آية الله مصباح والشهيد سليماني
مسؤول حزبي باكستاني: اغتيال الفريق سليماني خسارة كبيرة للإسلام