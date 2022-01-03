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الاثنين 3 كانون الثاني 2022 ساعة 21:52

وزير الثقافة : اسم الشهيد سليماني تخلد في التاريخ الى الابد

وزير الثقافة : اسم الشهيد سليماني تخلد في التاريخ الى الابد
وفي تغريدة له على موقع "تويتر" اليوم الاثنين، حيّا وزير الثقافة الذكرى السنوية الثانية لواقعة استشهاد "الفريق الحاج قاسم سليماني" (في 3 كانون الثاني 2020)؛ مبينا ان مرور الوقت لا يخفف من شدة الاسى على فراقه.

وتعود واقعة استشهاد القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري "الحاج قاسم سليماني"، الى الثالث من يناير 2020؛ حيث اقدمت الطائرات المسيرة التابعة للكيان الامريكي الارهابي على استهداف موكبه عندما كان مغادرا مطار بغداد الدولي.

وفضلا عن القائد سليماني، فقد اسفرت عملية الاغتيال الاجرامية عن استشهاد نائب القائد العام السابق للحشد الشعبي العراقي "الشهيد ابو مهدي المهندس" وعدد من رفاق هذين القائدين العظيمين.
رقم : 971893
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