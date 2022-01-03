الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 3 كانون الثاني 2022 ساعة 22:07

المفوضية العليا الليبية تحدد 24 يناير موعدا للانتخابات

المفوضية العليا الليبية تحدد 24 يناير موعدا للانتخابات
قال السايح، في إفادة أمام مجلس النواب خلال جلسة الاستماع التي عقدت بطبرق اليوم الاثنين، إن المفوضية "جاهزة من الناحية الفنية لإجراء العملية الانتخابية"، لكنه أشار إلى أن المفوضية تلقت تهديدات بأنها ستتعرض للاعتداء إذا نشرت القوائم النهائية للمترشحين للرئاسة.

وتابع: "إذا نشرت أسماء معينة في القائمة النهائية للمرشحين سيجري اقتحام المفوضية وإيقاف العملية الانتخابية بالكامل ولم نجد أي رد فعل من أي جهة سواء كان مجلس النواب أو غيره".

وقال: "لسنا متأكدين أن وزارة الداخلية قادرة على تأمين الانتخابات في هذه الظروف".

وصرح السايح باكتشاف عمليات تزوير مفضوح في مستندات ترشح بعض المرشحين للرئاسة، موضحا أن المفوضية رصدت "عمليات تزوير في الشهادات العلمية لبعض المترشحين"، ما وصفه بأنه أمر "مخجل".

وقال إن زيادة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية جعلت من الصعب على المفوضية مراجعتها بشكل دقيق، مؤكدا أنه لو كان لدى المفوضية وقت لتدقيق المستندات لأبقت على 20 مرشحا للانتخابات الرئاسية فقط.

وبين السايح أن الأحكام الصادرة عن القضاء اتسمت بالتضارب بشأن مرشحي الانتخابات الرئاسية كما أنها شكلية وغير موضوعية واصطدمت بواقع سياسي، إضافة إلى أن المفوضية لم تتمكن من الدفاع عن قرارتها ضد المرشحين نتيجة قصر مدة الاستئناف.

وذكر السايح أن المفوضية تسلمت قوانين الانتخابات مختلفة تماما عما جرى مناقشته مع مجلس النواب خلال اجتماع في روما.

وقال: "عند مراجعة بنود القوانين وجدنا الكثير من العقبات، كان يجب تعديلها وخاطبنا النواب في 7 أكتوبر بضرورة إدخال تعديلات على القوانين لتمكين المفوضية المضي قدما، وتوقعنا أنه إذا لم يجر تعديل القوانين ستواجه العملية الانتخابية مشكلة".
مصدر : وكالات
رقم : 971898
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مدير مكتب الحشد الشعبي في ميسان: أبناء سليماني والمهندس سيخرجون المحتل الأمريكي بالقوة
مدير مكتب الحشد الشعبي في ميسان: أبناء سليماني والمهندس سيخرجون المحتل الأمريكي بالقوة
وزير الخارجية : القائد الشهيد سليماني كان رائدا في الدبلوماسية الحديثة
وزير الخارجية : القائد الشهيد سليماني كان رائدا في الدبلوماسية الحديثة
3 كانون الثاني 2022
السيد نصر الله: ببركة دماء قادة النصر ينعم العراق بالأمن
3 كانون الثاني 2022
السيد نصرالله: أميركا هي القاتل المنافق الذي لا مثيل له في التاريخ
السيد نصرالله: أميركا هي القاتل المنافق الذي لا مثيل له في التاريخ
3 كانون الثاني 2022
كتائب حزب الله العارق: لن نتنازل عن دماء سليماني والمهندس
كتائب حزب الله العارق: لن نتنازل عن دماء سليماني والمهندس
3 كانون الثاني 2022
كيف علم قائد الثورة الإسلامية باستشهاد القائد سليماني
كيف علم قائد الثورة الإسلامية باستشهاد القائد سليماني
3 كانون الثاني 2022
الشهيد أبو مهدي المهندس قبل قليل من استشهاده في مطار بغداد
الشهيد أبو مهدي المهندس قبل قليل من استشهاده في مطار بغداد
3 كانون الثاني 2022
رئيسي :الشعب الايراني سيثأر لدم الشهيد سليماني قطعاً
رئيسي :الشعب الايراني سيثأر لدم الشهيد سليماني قطعاً
3 كانون الثاني 2022
الشيخ الخزعلي: الاعتداء على الشهيد سليماني اعتداء على العراق
الشيخ الخزعلي: الاعتداء على الشهيد سليماني اعتداء على العراق
3 كانون الثاني 2022
الخزعلي: الثأر لقادة النصر هو بإخراج الاميركان من المنطقة
الخزعلي: الثأر لقادة النصر هو بإخراج الاميركان من المنطقة
3 كانون الثاني 2022
رئيسي: مدرسة الشهيد سليماني ستبقى خالدة ولن تغتال بصاروخ أو رصاصة
رئيسي: مدرسة الشهيد سليماني ستبقى خالدة ولن تغتال بصاروخ أو رصاصة
3 كانون الثاني 2022
أنصارالله: دماء قادة النصر لن تذهب هدرا و لشهادتهم ستكون اعظم أثرا
أنصارالله: دماء قادة النصر لن تذهب هدرا و لشهادتهم ستكون اعظم أثرا
3 كانون الثاني 2022
خطيب زادة: لن نستكين حتى نجر الضالعين في اغتيال الشهيد سليماني الى منصة العدالة
خطيب زادة: لن نستكين حتى نجر الضالعين في اغتيال الشهيد سليماني الى منصة العدالة
3 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصرالله: أميركا هي القاتل المنافق الذي لا مثيل له في التاريخ
على مجلس الأمن تحميل امريكا وإسرائيل مسؤولية اغتيال الفريق سليماني
السيد نصرالله يتحدث عن آية الله مصباح والشهيد سليماني
مسؤول حزبي باكستاني: اغتيال الفريق سليماني خسارة كبيرة للإسلام