مدير مكتب الحشد الشعبي في ميسان: أبناء سليماني والمهندس سيخرجون المحتل الأمريكي بالقوة

خاص (إسلام تايمز) - وجه مدير مكتب هيأة الحشد الشعبي في محافظة ميسان جنوب العراق، الشيخ عدنان الغنامي، تحذيرات للقوات الأمريكية المحتلة في العراق من وضع أي عراقيل للانسحاب من العراق وفق قانون شرعه البرلمان في مطلع عام 2020، وذلك بعد أيام على خلفية اغتيال قادة النصر في بغداد.