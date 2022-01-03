مدير مكتب الحشد الشعبي في ميسان: أبناء سليماني والمهندس سيخرجون المحتل الأمريكي بالقوة

وقال سماحة الشيخ الغنامي في مقابلة تلفزيونية رصدها مراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن "أبناء الشهيدين الكبيرين الحاج قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس سيخرجون المحتل الأمريكي من العراق بالقوة إذا لم ينسحب من البلاد وفق قانون شرعه البرلمان العراقي".
وحث الغنامي الحكومة والبرلمان العراقي المقبل على ضرورة العمل لتطبيق قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق، معرباً عن أسفه لوجود بعض الأصوات التي وصفها بـ"النشاز" التي تعمل على بقاء القوات الأمريكية تحت ذرائع مختلفة من بينها "قوات استشارية".
وخاطب المسؤول في الحشد الشعبي المقاوم إن "من يراهن على بقاء المحتل عليه أن يراجع ويدرس التاريخ بدقة، ونقول بضرس قاطع هذه الاصوات النشار سوف تقطع".
وأكد الشيخ الغنامي "لن نقبل بالوجود العسكري الأمريكي مهما كان".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الإرهابي دونالد ترامب أعلن فجر الثالث من يناير/كانون الثاني لعام 2020 مسؤولية إدارته عن تنفيذ عملية اغتيال القائدين الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه أبي مهدي المهندس بقصف صاروخي استهدف موكبهما عند خروجهما من مطار بغداد الدولي.
خطوة الاغتيال حاولت من خلالها أمريكا ضرب المقاومة الإسلامية، لكنها فشلت في ذلك واخفقت واشنطن باغتيالها القائدين، وهذا ما شهدت شوارع مدن محور المقاومة خلال الأيام الجارية من استذكار الشهيدين الكبيرين وسط دعوات لسحب القوات الامريكية المحتلة.
كما أن ترامب الأرعن لم يحصد من جريمته إلا سقوط هيبة واشنطن في العالم وهذا ما دفعه للإنسحاب المذل من أفغانستان وسط قلق كبير يراود المسؤولون في البيت الأبيض بشأن مستقبل القوات الأمريكية في العراق.