العميد فدوي: استشهاد سليماني جذب ملايين القلوب للاهداف التحررية ضد الاستكبار

وفي تصريح صحفي ادلى به مساء الاثنين على هامش مراسم اقيمت في محافظة سمنان شرق طهران احياء للذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد قاسم سليماني قال العميد فدوي: ان استشهاد القائد سليماني جذب ملايين القلوب في دول ايران والعراق وسوريا وباكستان والهند الى الاهداف التحررية ضد الاستكبار.



واشار الى تصريح قائد الثورة بان الشهيد سليماني اخطر من القائد سليماني على العدو واضاف: ان الاهم من الاقدام التي رافقت الاهداف هي القلوب التي جاءت وراء الشهيد سليماني اذ ان الباري تعالى هو من يهدي القلوب.



ونوه الى فشل مخططات ومؤامرات ودسائس اميركا الشيطان الاكبر واتباعها على مدى اكثر من 40 عاما امام الثورة الاسلامية والجمهورية الاسلامية واضاف: انه وببركة الثورة فتح قائد جبهة المقاومة الكبيرة الحاج قاسم سليماني خنادق معادية كبيرة جدا واحدة تلو اخرى وان اميركا اليوم تهرب مفضوحة من افغانستان وتعاني في سوريا الذل والهوان.



وقال العميد فدوي: ان اميركا وحلفاءها اعترفوا علنا بانهم ارادوا اسقاط الدولة في سوريا الا ان هذا الامر لم يحصل لان ايران منعت ذلك.