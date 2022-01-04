هنية والنخالة يبحثان تطورات إضراب أبو هواش والمطلوب لإنقاذه

ويأتي هذا الاتصال امتدادًا للقاءات التي عقدتها القيادتان السياسية والعسكرية للحركتين في قطاع غزة ومتابعة نتائجها، مؤكدين العمل المشترك من أجل إنهاء هذه المأساة الإنسانية، بل ووضع حد لملف الاعتقال الإداري الذي يشكل تعديًا صارخًا على حرية أبناء شعبنا خاصة في الضفة الغربية.



ومساء الاثنين، أكدت مصادر مطلعة متطابقة أن اجتماعًا قياديًّا عقد بين قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في قطاع غزة؛ للتباحث بشأن تطورات قضية الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140 يومًا.



وذكرت المصادر أن قيادات عسكرية من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، شاركوا في الاجتماع القيادي.



وأشارت إلى أن اللقاء تطرق للأوضاع التي يعانيها الأسرى، وخاصةً قضية الأسير أبو هواش.



وسبق أن قال النخالة: إن وفاة أبو هواش إثر الإضراب عن الطعام دون الاستجابة لمطالبه ستعدّ اغتيالا واستهدافا من الاحتلال الإسرائيلي له يستوجب الرد.



وأكدت عائلة أبو هواش أن حالته خطيرة، ويقترب كل دقيقة من الموت، وأن الأطباء في مستشفى "أساف هروفيه"، جنوب تل أبيب، يتحدثون بوضوح عن احتمال وفاته فجأة.



ويخوض أبو هواش إضرابا عن الطعام منذ 140 يوما؛ احتجاجا على اعتقاله الإداري، ما تسبب في تدهور صحته.



واعتقلت قوات الاحتلال أبو هواش في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري.



والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري "إسرائيلي"، لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.