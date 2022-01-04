الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022 ساعة 09:00

هنية والنخالة يبحثان تطورات إضراب أبو هواش والمطلوب لإنقاذه

هنية والنخالة يبحثان تطورات إضراب أبو هواش والمطلوب لإنقاذه
ويأتي هذا الاتصال امتدادًا للقاءات التي عقدتها القيادتان السياسية والعسكرية للحركتين في قطاع غزة ومتابعة نتائجها، مؤكدين العمل المشترك من أجل إنهاء هذه المأساة الإنسانية، بل ووضع حد لملف الاعتقال الإداري الذي يشكل تعديًا صارخًا على حرية أبناء شعبنا خاصة في الضفة الغربية.

ومساء الاثنين، أكدت مصادر مطلعة متطابقة أن اجتماعًا قياديًّا عقد بين قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في قطاع غزة؛ للتباحث بشأن تطورات قضية الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140 يومًا.

وذكرت المصادر أن قيادات عسكرية من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، شاركوا في الاجتماع القيادي.

وأشارت إلى أن اللقاء تطرق للأوضاع التي يعانيها الأسرى، وخاصةً قضية الأسير أبو هواش.

وسبق أن قال النخالة: إن وفاة أبو هواش إثر الإضراب عن الطعام دون الاستجابة لمطالبه ستعدّ اغتيالا واستهدافا من الاحتلال الإسرائيلي له يستوجب الرد.

وأكدت عائلة أبو هواش أن حالته خطيرة، ويقترب كل دقيقة من الموت، وأن الأطباء في مستشفى "أساف هروفيه"، جنوب تل أبيب، يتحدثون بوضوح عن احتمال وفاته فجأة.

ويخوض أبو هواش إضرابا عن الطعام منذ 140 يوما؛ احتجاجا على اعتقاله الإداري، ما تسبب في تدهور صحته.

واعتقلت قوات الاحتلال أبو هواش في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري "إسرائيلي"، لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.
مصدر : وكالات
رقم : 971933
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مراسل موقع "إسلام تايمز": هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية
مراسل موقع "إسلام تايمز": هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية
ما الذي دفع ‘‘حماس‘‘ للإشادة بالدور الإيرانيّ في فلسطين؟
ما الذي دفع ‘‘حماس‘‘ للإشادة بالدور الإيرانيّ في فلسطين؟
4 كانون الثاني 2022
مسؤول ايراني: حجب هاشتاغ البطل "سليماني" امتداد لجريمة الاغتيال الارهابية
مسؤول ايراني: حجب هاشتاغ البطل "سليماني" امتداد لجريمة الاغتيال الارهابية
4 كانون الثاني 2022
محور المقاومة غيّر ساحة ونوع اللعبة في المنطقة.. أمريكا في طريقها إلى مغادرة سوريا
محور المقاومة غيّر ساحة ونوع اللعبة في المنطقة.. أمريكا في طريقها إلى مغادرة سوريا
4 كانون الثاني 2022
الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة... وقف إطلاق النار علی المحك
الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة... وقف إطلاق النار علی المحك
4 كانون الثاني 2022
العميد فدوي: استشهاد سليماني جذب ملايين القلوب للاهداف التحررية ضد الاستكبار
العميد فدوي: استشهاد سليماني جذب ملايين القلوب للاهداف التحررية ضد الاستكبار
4 كانون الثاني 2022
مدير مكتب الحشد الشعبي في ميسان: أبناء سليماني والمهندس سيخرجون المحتل الأمريكي بالقوة
مدير مكتب الحشد الشعبي في ميسان: أبناء سليماني والمهندس سيخرجون المحتل الأمريكي بالقوة
3 كانون الثاني 2022
وزير الخارجية : القائد الشهيد سليماني كان رائدا في الدبلوماسية الحديثة
وزير الخارجية : القائد الشهيد سليماني كان رائدا في الدبلوماسية الحديثة
3 كانون الثاني 2022
السيد نصر الله: ببركة دماء قادة النصر ينعم العراق بالأمن
3 كانون الثاني 2022
السيد نصرالله: أميركا هي القاتل المنافق الذي لا مثيل له في التاريخ
السيد نصرالله: أميركا هي القاتل المنافق الذي لا مثيل له في التاريخ
3 كانون الثاني 2022
كتائب حزب الله العارق: لن نتنازل عن دماء سليماني والمهندس
كتائب حزب الله العارق: لن نتنازل عن دماء سليماني والمهندس
3 كانون الثاني 2022
كيف علم قائد الثورة الإسلامية باستشهاد القائد سليماني
كيف علم قائد الثورة الإسلامية باستشهاد القائد سليماني
3 كانون الثاني 2022
الشهيد أبو مهدي المهندس قبل قليل من استشهاده في مطار بغداد
الشهيد أبو مهدي المهندس قبل قليل من استشهاده في مطار بغداد
3 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الذي دفع ‘‘حماس‘‘ للإشادة بالدور الإيرانيّ في فلسطين؟
محور المقاومة غيّر ساحة ونوع اللعبة في المنطقة.. أمريكا في طريقها إلى مغادرة سوريا
الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة... وقف إطلاق النار علی المحك
السيد نصرالله: أميركا هي القاتل المنافق الذي لا مثيل له في التاريخ