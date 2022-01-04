مقتل 3 موريتانيين في المنطقة العازلة بإقليم الصحراء

جاء ذلك في بيان صادر عن شركة "معادن موريتانيا" (حكومية)، ذكرت فيه أن 3 منقبين عن الذهب السطحي قضوا، يوم الأحد، في حادث وصفته بـ"الأليم" في منطقة "كليب الفولات" بالمنطقة العازلة.



ودعت الشركة، الموريتانيين إلى "التنقيب حصرا في المناطق المحددة داخل التراب الوطني حفاظا على أمنهم وسلامتهم".



ولم تقدم الشركة تفاصيل حول طبيعة الحادث الذي تسبب بمقتل المنقبين الثلاثة.



في السياق، قال موقع "صحراء ميديا" المحلي، إن "المنقبين تعرضوا يوم الأحد، للقصف من جهة مجهولة، حين كانوا في منطقة "كليب الفولات"، غير بعيد من الجدار الرملي العازل بالإقليم.



فيما أفاد موقع "الأخبار" المحلي، بأن جثامين القتلى وصلت إلى مستشفى في مدينة الزويرات عاصمة ولاية تيرس زموري، أقصى شمال موريتانيا.



ويغامر المنقبون عن الذهب بعبور الحدود الموريتانية، نحو الأراضي الجزائرية، أو المنطقة العازلة بإقليم الصحراء، بحثا عن مناطق جديدة للتنقيب عن الذهب.



وسمحت السلطات الموريتانية منذ 2018 لمواطنيها بالتنقيب يدويا عن الذهب السطحي في مناطق عدة شمالي البلاد