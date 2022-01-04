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الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022 ساعة 09:10

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب فرنسا

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب فرنسا
وذكر الموقع، أن نتائج دراسة أجراها علماء من معهد الأمراض المعدية في مرسيليا (IHU)، تدل على ذلك.

ووفقا للدراسة، كشفت اختبارات تحديد الطفرات المرتبطة بمتحورات فيروس كورونا التي خضع لها 12 شخصا من سكان هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق فرنسا، وجود "تركيبة غير نمطية".

ونوه الموقع، بأنه تم لأول مرة، كشف نوع جديد من فيروس كورونا، في نوفمبر 2021 لدى شخص عاد من الكاميرون، وتم تمييزه بالرمز B.1.640.2.

ووفقا للعلماء، كشف تحليل الجينوم الفيروسي عن وجود 46 طفرة.

وأضافت الدراسة: "وبهذا الشكل، يشير نمط طفرات الجينوم إلى ظهور متحور جديد، أطلقنا عليه اسم "IHU "(في إشارة إلى اسم جامعتنا)".

من جانبه قال أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي، إن السلالة الأكثر انتشارا في بلاده حاليا هي سلالة "أوميكرون"، وهي ستصبح السائدة قريبا.

وقبل ذلك، شدد الوزير على أن الشهر الحالي – يناير، سيكون صعبا بالنسبة للمستشفيات في البلاد بسبب كوفيد والأمراض الأخرى.
رقم : 971944
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