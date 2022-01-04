اللواء باقري: أخلاق وسلوك الشهيد سليماني درس عظيم للأجيال القادمة

وقال اللواء باقري للصحفيين اليوم الثلاثاء، في مزار الشهيد سليماني في محافظة كرمان جنوب شرق ايران، ان المحبة التي يكن الشعب الايراني للشهيد سليماني لا مثيل لها، معتبرا ان اخلاق وسلوك وذكريات الشهيد قاسم سليماني درس عظيم لجميع أبناء إيران والمنطقة والأجيال القادمة.



وتابع اللواء باقري، كانت حياة الشهيد سليماني الشخصية، وسلوكه، ومعنوياته واخلاقه في السياسة، والقيادة، والإدارة، واهتمامه بالناس، ومحبته لأبناء الشهداء، وكذلك غضبه في مواجهة المستكبرين والصهاينة کانت ولازالت نموذجا فريدا في المنطقة والعالم.



وطالب اللواء باقري، بكشف وشرح تفاصيل جميع جهود ومساعي الشهيد سليماني من قبل أقرانه وأصدقائه، لان فيها دروسا كثيرة للشباب تخص الثورة الإسلامية والدين والأخلاق.