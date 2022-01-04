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الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022 ساعة 13:46

العميد فدوي: الشهيد سليماني كان في الخط الأمامي بساحة المعركة دوما

العميد فدوي: الشهيد سليماني كان في الخط الأمامي بساحة المعركة دوما
وقال العميد ،أمس الأثنين، خلال مراسم اقيمت في مدينة سمنان احياء للذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد قاسم سليماني: ان الشهيد سليماني كان في الخط الامامي بساحة المعركة دوما وكان مقداما في الظروف الصعبة ولذلك كان افراد قواته يحبونه ويتبعونه دوما.

واضاف: ان استشهاد رجل عظيم كالقائد سليماني اوجد منعطفا في تاريخ عشاق الثورة الاسلامية.

واشار نائب القائد العام لحرس الثورة الى فشل سياسات اميركا في المنطقة واضاف: ان الاميركيين اضطروا اليوم للهروب من امام جبهة الحق وان ابطال محور المقاومة ضيقوا عليهم الخناق بحيث اصبحوا يتوسلون قائلين انقذونا من هذه الورطة.

واكد العميد فدوي بان حزب الله منتصر دوما وهذا هو وعد الله وقال: لقد راينا هذا الوعد الالهي على مدى الاعوام الـ 43 الماضية بعد انتصار الثورة الاسلامية ونؤمن به.
مصدر : وكالات
رقم : 971972
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