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الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022 ساعة 16:02

مسؤول في قوة "القدس": الاعداء شعروا بالهلع من استشهاد سليماني وعولمة نهجه

مسؤول في قوة "القدس": الاعداء شعروا بالهلع من استشهاد سليماني وعولمة نهجه
وقال محمدي سيرت في كلمته خلال "الملتقى العالمي للمقاومة ومستقبل العالم" الذي عقد عبر الاجواء الافتراضية في جامعة "الامام الخميني (رض)" الدولية، في الاشارة الى كلام الامام الراحل حول فلسفة تشكيل التعبئة الشعبية: نظرا لان فلسفة تشكيل تعبئة المستضعفين هي مقارعة مستكبري العالم فان الحاج قاسم الذي كان افضل جندي للامام والقائد كان على الدوام رائدا في نصرة المظلومين ومقارعة المستكبرين.  

واعتبر فكر الامام والقائد بانه يشكل الهيكل الاساس لمدرسة الشهيد سليماني واضاف: ان الشهيد سليماني كان مقداما وكما قال قائد الثورة الاسلامية فقد عرّض نفسه مئات المرات لاصعب الاخطار والاستشهاد من اجل تقدم محور المقاومة.

واشار الى هلع الاعداء من استشهاد الحاج قاسم وقال: ان الاعداء والمستكبرين شعروا بالهلع من هذا الاستشهاد وعولمة نهج وسيرة قائد القلوب ذلك لان جميع اجراءاته كانت مترافقة مع الصدق والاخلاص وبما ان جميع اعماله كانت خالصة لله فقد ترافقت مع البركة.

واضاف: ان العدو يسعى اليوم في الجبهة الثقافية وعن طريق الاجواء الافتراضية والشبكات الاجتماعية لحجب الصفحات المتعلقة بالشهيد سليماني، لانه يخشى اسمه لذا فان من واجبنا الا نتصرف بانفعال في هذا المجال وان ندخل هذه الحرب الاعلامية بكل امكانياتنا.
رقم : 971986
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