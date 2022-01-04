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الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022 ساعة 16:06

محافظ لحج يدعو القبائل لسحب أبنائها من محارق الموت في شبوة

محافظ لحج يدعو القبائل لسحب أبنائها من محارق الموت في شبوة
ووفق وكالة "سبأ" أكد المحافظ جريب أن دول العدوان تسعى لاستنزاف أبناء المحافظات الجنوبية في معارك عبثية لتحقيق أجندتها الاستعمارية.

وأشار جريب إلى أن العدوان يدفع بأبناء محافظة لحج إلى محارق موت مميتة في بيحان كما سبق وأن دفع بهم في محارق الموت التي أودت بحياة المئات من أبناء قبائل لحج في الساحل الغربي.

وحذر المحافظ من استمرار مسلسل الاستنزاف المتعمد ضد أبناء لحج، لافتا إلى أن مقتل وإصابة العشرات من أبناء طور الباحة وكرش ومناطق أخرى في لحج وشبوة خلال الأيام الماضية، مؤشر على إمعان العدوان في التضحية بأبناء قبائل لحج في معارك عبثية.

وأوضح جريب، أن جماعات طارق عفاش والإصلاح تعمل على تنفيذ خطة إجرامية تستهدف أبناء لحج كون العدوان ينظر للمحافظة كمخزون بشري يهدد مستقبلة الاستعماري في المحافظات الجنوبية، عبر عفاش ومرتزقته ويسعى لانهاك القوى الشعبية التي تهدد مصالحه في المستقبل بهدف التفرد بالسيطرة عبر أدواته ومرتزقته.
رقم : 971988
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