الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022 ساعة 16:10

اللواء صفوي: الراية الجيوسياسية الجديدة في المنطقة بيد قوى الثورة الاسلامية ومحور المقاومة

اللواء صفوي: الراية الجيوسياسية الجديدة في المنطقة بيد قوى الثورة الاسلامية ومحور المقاومة
جاء ذلك في كلمة القاها اللواء صفوي اليوم الثلاثاء بعنوان "جيوسياسية المقاومة وسياسة الجوار" في ملتقى "جبهة المقاومة وجيران الجمهورية الاسلامية" المقام برعاية مركز ابحاث علوم ومعارف الدفاع المقدس في جامعة الدفاع، شرح فيها مفهوم المقاومة وابعاد قدرة ونفوذ محور المقاومة على الصعيد الدولي.

وقال: ان الراية الجيوسياسية الجديدة هي الان بيد قوى الثورة الاسلامية وحركات الصحوة الاسلامية وجبهة المقاومة بقيادة امامي الثورة الاسلامية والجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: ان قوة "القدس" تعد العامل الاكبر المؤثر في الحيلولة دون الدبلوماسية الانفعالية في منطقة غرب اسيا، وقد حققت سياسة العزة والاستقلال للجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه المنطقة.

وتابع اللواء صفوي: ان ما يغضب الولايات المتحدة الاميركية من الجمهورية الاسلامية الايرانية في الواقع هو عملية انتاج القدرة في سيادة البلاد الاقليمية. قدرة تبلورت في ظل قيادة قائد الثورة الاسلامية الحكيمة والشجاعة وادارة ساحة المعركة من قبل قوة "القدس" بقيادة الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني في الخط الاول بغرب آسيا.
رقم : 971991
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مراسل موقع "إسلام تايمز": هجوم بمسيرتين على قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد
مراسل موقع "إسلام تايمز": هجوم بمسيرتين على قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد
نعيم قاسم: الشهيد سليماني تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمَّة
4 كانون الثاني 2022
الشيخ الكعبي من البصرة: الشهيد سليماني تمنى الاستشهاد في العراق
الشيخ الكعبي من البصرة: الشهيد سليماني تمنى الاستشهاد في العراق
4 كانون الثاني 2022
هادي العامري يشكر العراقيين على إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر
هادي العامري يشكر العراقيين على إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر
4 كانون الثاني 2022
اللواء صفوي: الراية الجيوسياسية الجديدة في المنطقة بيد قوى الثورة الاسلامية ومحور المقاومة
اللواء صفوي: الراية الجيوسياسية الجديدة في المنطقة بيد قوى الثورة الاسلامية ومحور المقاومة
4 كانون الثاني 2022
مسؤول في قوة "القدس": الاعداء شعروا بالهلع من استشهاد سليماني وعولمة نهجه
مسؤول في قوة "القدس": الاعداء شعروا بالهلع من استشهاد سليماني وعولمة نهجه
4 كانون الثاني 2022
مراسل موقع "إسلام تايمز": هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية
مراسل موقع "إسلام تايمز": هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية
4 كانون الثاني 2022
ما الذي دفع ‘‘حماس‘‘ للإشادة بالدور الإيرانيّ في فلسطين؟
ما الذي دفع ‘‘حماس‘‘ للإشادة بالدور الإيرانيّ في فلسطين؟
4 كانون الثاني 2022
مسؤول ايراني: حجب هاشتاغ البطل "سليماني" امتداد لجريمة الاغتيال الارهابية
مسؤول ايراني: حجب هاشتاغ البطل "سليماني" امتداد لجريمة الاغتيال الارهابية
4 كانون الثاني 2022
محور المقاومة غيّر ساحة ونوع اللعبة في المنطقة.. أمريكا في طريقها إلى مغادرة سوريا
محور المقاومة غيّر ساحة ونوع اللعبة في المنطقة.. أمريكا في طريقها إلى مغادرة سوريا
4 كانون الثاني 2022
الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة... وقف إطلاق النار علی المحك
الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة... وقف إطلاق النار علی المحك
4 كانون الثاني 2022
العميد فدوي: استشهاد سليماني جذب ملايين القلوب للاهداف التحررية ضد الاستكبار
العميد فدوي: استشهاد سليماني جذب ملايين القلوب للاهداف التحررية ضد الاستكبار
4 كانون الثاني 2022
مدير مكتب الحشد الشعبي في ميسان: أبناء سليماني والمهندس سيخرجون المحتل الأمريكي بالقوة
مدير مكتب الحشد الشعبي في ميسان: أبناء سليماني والمهندس سيخرجون المحتل الأمريكي بالقوة
3 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اللواء صفوي: الراية الجيوسياسية الجديدة في المنطقة بيد قوى الثورة الاسلامية ومحور المقاومة
مسؤول في قوة "القدس": الاعداء شعروا بالهلع من استشهاد سليماني وعولمة نهجه
ما الذي دفع ‘‘حماس‘‘ للإشادة بالدور الإيرانيّ في فلسطين؟