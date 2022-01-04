اللواء صفوي: الراية الجيوسياسية الجديدة في المنطقة بيد قوى الثورة الاسلامية ومحور المقاومة

جاء ذلك في كلمة القاها اللواء صفوي اليوم الثلاثاء بعنوان "جيوسياسية المقاومة وسياسة الجوار" في ملتقى "جبهة المقاومة وجيران الجمهورية الاسلامية" المقام برعاية مركز ابحاث علوم ومعارف الدفاع المقدس في جامعة الدفاع، شرح فيها مفهوم المقاومة وابعاد قدرة ونفوذ محور المقاومة على الصعيد الدولي.



وقال: ان الراية الجيوسياسية الجديدة هي الان بيد قوى الثورة الاسلامية وحركات الصحوة الاسلامية وجبهة المقاومة بقيادة امامي الثورة الاسلامية والجمهورية الاسلامية الايرانية.



واضاف: ان قوة "القدس" تعد العامل الاكبر المؤثر في الحيلولة دون الدبلوماسية الانفعالية في منطقة غرب اسيا، وقد حققت سياسة العزة والاستقلال للجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه المنطقة.



وتابع اللواء صفوي: ان ما يغضب الولايات المتحدة الاميركية من الجمهورية الاسلامية الايرانية في الواقع هو عملية انتاج القدرة في سيادة البلاد الاقليمية. قدرة تبلورت في ظل قيادة قائد الثورة الاسلامية الحكيمة والشجاعة وادارة ساحة المعركة من قبل قوة "القدس" بقيادة الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني في الخط الاول بغرب آسيا.