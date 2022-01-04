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الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022 ساعة 16:23

الصحة الايرانية: 1706 إصابات و34 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 1706 إصابات و34 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 1706 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 200 ألف و296 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 358 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 2471 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و44 ألفا و247 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 34 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131.736 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 59 مليونا و958 ألفا و950 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 52 مليونا و260 ألفا و 276 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 8 ملايين و752 ألفا و 18 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 120 مليونا و971 ألفا و244 جرعة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 42 مليونا و382 ألفا و230 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.
رقم : 971994
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