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الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022 ساعة 16:25

مصدر إيراني في فيينا: ليس هناك موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق

مصدر إيراني في فيينا: ليس هناك موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق
ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصدر إيراني حاضر في مباحثات فيينا قوله إنه لا يوجد موعد نهائي للتوصل الى اتفاق وأن ما سربته مصادر أميركية وأوروبية غير صحيح.

مع استئناف الجولة الثامنة من محادثات فيينا بشأن رفع الحظر عن إيران في فيينا أمس الاثنين، زعمت بعض وسائل الإعلام الغربية مؤخرًا أنه تم تحديد موعد نهائي للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وكان موقع "بوليتيكو" الاخباري قد نقل عن بعض "المسؤولين المقربين من المحادثات" قولهم إن نافذة المحادثات ستغلق بنهاية يناير أو أوائل فبراير.

واضاف الموقع عن مصادر أخرى قولها إنه لم يتم تحديد موعد محدد لتوقيت الاتفاق، بينما قال دبلوماسيون من الدول الأوروبية الثلاث في بيان الأسبوع الماضي إنهم لا يريدون تحديد "مواعيد نهائية وهمية" للمحادثات، هناك "أسابيع قليلة" للتوصل إلى اتفاق وليس بضعة أشهر.

وفي هذا الصدد، صرح المتحدث بأسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي أمس الاثنين حول تقييمه لمستقبل المحادثات: من السابق لأوانه الحكم على أن اميركا والترويكا الأوروبية جاءت مع هذه الأجندة الحقيقية للالتزام بجميع جوانب رفع الحظر، كانت لدينا بعض الاتفاقات في الجولة السابعة وأحرزنا تقدمًا في الأيام القليلة الأولى من الجولة الثامنة، وهذا يعتمد على رؤية الجانب الآخر يدخل بجدية.

واضاف خطيب زادة: لقد أحرزنا تقدمًا في اربع مجالات، الحظر، الانشطة النووية، والضمانات والتحقق منها، وفي بعض المجالات أكثر او أقل.

وتابع قائلا: اليوم هو يوم الأطراف الأخرى لإظهار التزامها وإظهار أنه يمكننا إحراز تقدم في المجالات التي أحرزنا فيها تقدمًا أقل، مثل رفع الحظر أو مجال الضمانات والتحقق منها.
مصدر : وكالات
رقم : 971995
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