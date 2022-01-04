القادة الشهداء.. تحيي ذكراهم السفارة الايرانية في بيروت

وأكد السفير الايراني في لبنان محمد جلال فيروز نيا في كلمته بالمراسم أن الجريمة التي ارتكبها ترامب باغتيال الشهيد سليماني اكدت التعاون بين الولايات المتحدة والارهاب في المنطقة.



وقال محمد جلال فيروز نيا إن ايران وقفت على الدوام الى جانب لبنان ولاتزال على العهد لتقديم المساعدة للبنان للخروج من ظروفه الصعبة التي يعاني منها.



وأضاف أن ايران تمد يد الصداقة لدول الجوار ومستعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والامني لترسيخ الامن في المنطقة.



و شدد على أن ايران مستعدة للعودة لالتزاماتها اذا ما الغت اميركا الحظر والتزمت بتعهداتها.



كما أضاف السفير الايراني في لبنان أن خروج اميركا من الاتفاق النووي اثبت بان الجانب الاميركي ليس جديرا بالثقة.



وقال فيروز نيا: سيشهد التاريخ بان اميركا لم تخلف ورائها سوى الاثار السيئة للدمار.

و شدد السفير الايراني في لبنان قائلا: لن يكون بعد الان اي جندي اميركي في العراق او سوريا



كما أكد ان: الجريمة التي ارتكبها ترامب اكدت بشكل واضح التعاون بين الولايات المتحدة والارهاب في المنطقة.



من جهته وصف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الشهيد سليماني تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمَّة مشددا على أن بنادق المقاومة مصوبة نحو الكيان الإسرائيلي حتى إسقاطه وزواله.



وقال الشيخ نعيم قاسم في كلمته إن إيران وقفت طيلة العقود 4 الماضية إلى جانب المقاومين.



وأضاف أن الشهيد قاسم سليماني قد تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمَّة كما أنه صوَّب البوصلة نحو فلسطين.



ونوه الشيخ نعيم قاسم أنه: لولا المقاومة في لبنان لسيطرت "داعش" وأُقيمت المستوطنات في الجنوب .



وشدد نائب الأمين العام لحزب الله على أن :هذا وطننا سندافع عنه ولن نتركه للاحتلال.. ستبقى بنادقنا مصوبة نحو الكيان الإسرائيلي حتى إسقاطه وزواله.

وخلص الشيخ نعيم قاسم إلى أن الذين اجتمعوا على نعت محور المقاومة بالإرهاب هم يمثلون القتل الجماعي والإرهاب.



وفي هذا السياق قال القيادي في حركة امل ايوب حميد إن الشهيد سليماني كان يتكأ على المقولة المشهورة لاشرقية ولاغربية.



كما أضاف الحاج سليماني انطلق في مسيرة الثورة الاسلامية وكان المسؤول في نشر الوعي الاجتماعي ومواجهة الاثار المدمرة للشعب الايراني.



وأشار أيوب حميد إلى أن الحاج سليماني "الذي لم يغتر بالالقاب وكان ساعيا لمرضاة الله والعامل لنصرة الحق" قائلا: مراسم تشييع الشهيد سلماني تؤكد بان نهجه مستمر.



من جانبه قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة بذكرى استشهاد قادة النصر: لن تسقط امة ترفع الاذان وتقرا القران.



وأضاف: ها هو شعب فلسطين والمقاومة يقولون للعدو نحن نحاصركم حتى لو امتلكتم كل اسلحة العالم.



كما شدد امين عام حركة الجهاد على أن: الشهيد سليماني اكد: باننا لن ننتصر بدون ان نقاتل.



و أشار إلى أن: الصواريخ التي ضربت عاصمة الكيان الصهيوني كانت قد وصلت إلينا بإشراف قاسم سليماني .



و أكد أن الحاج: قاسم سليماني كان على رأس مجاهدي فلسطين مدافعا عن القضية الفلسطينية.



و أضاف: سفكوا دم الشهيد سليماني لأنه كان العقبة الرئيسية أمام سياسات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.



و خلص إلى القول: إن اسم الشهيد سليماني أكبر من كل الأسماء التي أقدمت على اغتياله وعلى رأسها ترامب.