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الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022 ساعة 20:07

هادي العامري يشكر العراقيين على إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر

هادي العامري يشكر العراقيين على إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر
وقال العامري في بيانه الذي تلقى موقع "إسلام تايمز"، نسخة منه، "أتقدم بالامتنان والشكر الكبيرين للشعب العراقي العزيز وأمة الحشد والمقاومة والحشود من الرجال والنساء الذين زحفوا من كل المدن العراقية لتأبين وإحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني باعتداء أمريكي غاشم”.

واضاف “صادق العرفان وعظيم الامتنان لكل من توجه إلى روضة الشهيد المهندس في النجف الأشرف وإلى مكان استشهاد القادة على طريق مطار بغداد ووقف في مسيرة التأبين والإحياء لاستذكار التاريخ والدفاع عن السيادة ورجالها وعنوانها البطولي”.

وتابع العامري “احترامنا الوافر للعلماء والوجهاء وشيوخ العشائر الكريمة والقادة السياسيين والمحافظين الذين اشتركوا في هذه الذكرى وأعلنوا تضامنهم ووفاءهم بتعطيل الدوام حداداً بهذه المناسبة. كما نثمّن الجهود المباركة للجهات المنظمة لهذه المحافل في جميع المحافظات، وتحية إخلاص لقواتنا الأمنية بكل صنوفها ومسمياتها لوقفتهم الجادة في تهيئة الظروف المؤاتية لهذه المناسب”ة.

واوضح “للفعاليات الاجتماعية وشبابنا الغيور كل الاعتزاز ونحن واثقون أن هذه الوقفة هي الرسالة السياسية والجماهيرية التي يمكن أن تتحرك في مواجهة قرار استهداف قادة انتصاراتنا التاريخية”.

واشار العامري “نحن أمة قادتها من الشهداء وعنوانها الانتصار وتاريخها الحسيني يحفزها دائما على تخطي الاستهداف بالبسالة والشجاعة واستنهاض الهمم بالاستمرار في طريق ذات الشوكة”.

واختتم بيانه “رحم الله الشهيدين القائدين ورفاقهما وجميع الشهداء الذين ساروا في نهج التصدي للاستكبار والطاغوتية والإرهاب في كل مكان”.
رقم : 972019
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