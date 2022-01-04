هادي العامري يشكر العراقيين على إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر

خاص (إسلام تايمز) ـ قدم رئيس تحالف الفتح في العراق، الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الثلاثاء، شكره لأبناء الشعب العراقي الذين شاركوا في مراسم واحتفالات التأبين بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهادة قادة النصر الحاج القائد الشهيد قاسم سليماني والحاج القائد الشهيد أبي مهدي المهندس.