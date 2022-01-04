الشيخ الكعبي من البصرة: الشهيد سليماني تمنى الاستشهاد في العراق

خاص (إسلام تايمز) - أكد الأمين العام للمقاومة الإسلامية في العراق حركة النجباء، الشيخ أكرم الكعبي، مساء الثلاثاء، على أن الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني كان يتمنى الاستشهاد في أرض العراق وهذا ما حصل، مشدداً في الوقت ذاته على أن الشهيد القائد أبي مهدي المهندس أفنى عمره في الجهاد والمقاومة.