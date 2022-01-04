الشيخ الكعبي من البصرة: الشهيد سليماني تمنى الاستشهاد في العراق

وقال الشيخ أكرم الكعبي في حفل تأبين بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهادة قادة النصر بمحافظة البصرة جنوب العراق، إن "ناقوس الثأر لقادة النصر ما زال يصدح وعدوكم مصيره الزوال"، مبيناً ""ما زلنا ننعم بتضحيات الشهيدين القائدين المهندس وسليماني".
ونقل مراسل موقع "إسلام تايمز
"، عن الشيخ الكعبي قوله إن "الشهيد الحاج قاسم سليماني تمنى الاستشهاد على ارض العراق"، فيما بين إن الشهيد القائد الحاج أبي مهدي المهندس أفنى عمره في الجهاد والمقاومة.
كما وجه الأمين العام لحركة النجباء المقاومة رسائل تحذير للقوات الأمريكية المحتلة في العراق، وقال "ما صدر من البعض بالتسويف والتهاون مع جريمة اغتيال قادة النصر لن تمر مرور الكرام"، مشيراً إلى أن "انسحاب المحتل من العراق شكلي وغير حقيقي وقواتهم ما زالت في العراق".
وتابع الشيخ الكعبي "موقفنا ثابت بخصوص الاحتلال والمهلة لن تتبعها مهلة اخرى، وعمليات المقاومة ضد المحتل لن تتوقف وان أي حماقة سيتبعها توسيع دائرة العمليات".
وشهدت محافظة البصرة في مبنى القصور الرئاسية مساء اليوم افتتاح مسرحية بعنوان "قيامة الأرض" وسط حضور جماهيري كبير بمشاركة الشيخ أكرم الكعبي، والشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق.