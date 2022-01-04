نعيم قاسم: الشهيد سليماني تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمَّة

وفي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر قال الشيخ نعيم قاسم إن إيران وقفت طيلة العقود 4 الماضية إلى جانب المقاومين.



وأضاف أن الشهيد قاسم سليماني قد تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمَّة كما أنه صوَّب البوصلة نحو فلسطين.



ونوه الشيخ نعيم قاسم أنه: لولا المقاومة في لبنان لسيطرت "داعش" وأُقيمت المستوطنات في الجنوب .



كما شدد نائب الأمين العام لحزب الله على أن :هذا وطننا سندافع عنه ولن نتركه للاحتلال.. ستبقى بنادقنا مصوبة نحو الكيان الإسرائيلي حتى إسقاطه وزواله.



وخلص الشيخ نعيم قاسم إلى أن الذين اجتمعوا على نعت محور المقاومة بالإرهاب هم يمثلون القتل الجماعي والإرهاب.