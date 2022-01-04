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الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022 ساعة 20:23
إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات جنوب الخليل
وأفادت مصادر أمنية، بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في فخذه، نقل إثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة الخليل، حيث وصفت إصابته بالمستقرة.
واندلعت المواجهات عقب إغلاق قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على الشارع الواصل بين بلدة دورا ومخيم الفوار.
مصدر :
وكالات
رقم :
972029
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