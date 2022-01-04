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الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022 ساعة 20:30

حكومة الانقاذ اليمنية: لدينا معرفة بالقطع البحرية العسكرية النشطة في البحر الأحمر

حكومة الانقاذ اليمنية: لدينا معرفة بالقطع البحرية العسكرية النشطة في البحر الأحمر
وأوضح اللواء الحاكم في تصريحات أدلى بها لـ "المسيرة" أن اقتياد السفينة الإماراتية السعودية المعادية عملية نوعية ثبتت الحق السيادي اليمني.

وأشار إلى أن العملية نُفذت بناء على رصد متقدم ونحن على اطلاع ومعرفة بالسفينة منذ بدء إبحارها وبشحنات العتاد العسكرية التي تقلها ووجهتها، مؤكدا أن اليمن الأكثر حرصا على أمن الملاحة الدولية وخطوط التجارة.

واتهم رئيس هيئة الاستخبارات قوى العدوان بالتورط في أنشطة غير مشروعة تزعزع أمن الملاحة وتعرضه للمخاطر، مشددا أن القوات المسلحة تعرف أين ومتى تنفذ عملياتها المشروعة والنوعية والدقيقة بفضل الله وعونه.
رقم : 972033
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