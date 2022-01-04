مدن أفغانية تحيي ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني

وشهدت مختلف المدن الافغانية مراسم عديدة ومنها العاصمة كابول ومزار شريف /شمال/ وهرات /غرب/ ، خلال الاسبوع الجاري، بمشاركة شخصيات سياسية ودينية وثقافية احتفالا بهذه المناسبة.



وأكد المشاركون على السير في نهج الشهيد سليماني واتخاذه نموذجا وقدوة في مختلف سوح الجهاد وتقديم الدعم للمظلومين والمضطهدين في جميع ارجاء العالم.



وفي ذات السياق أقامت الجالية الافغانية في ايران احتفالا بهذه المناسبة في مدينة مشهد المقدسة/شمال شرق/.



ويشار الى ان العديد من بلدان العالم شهدت احتفالات ومراسم شعبية وجماهيرية بهذه المناسبة ومنها العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وباكستان واسبانيا وغيرها.