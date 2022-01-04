الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022 ساعة 21:52

الشيخ ياسين يشيد بانجازات الشهيدين الكبيرين في لبنان وكل المنطقة

الشيخ ياسين يشيد بانجازات الشهيدين الكبيرين في لبنان وكل المنطقة
وفي بيان اليوم الثلثاء معزيا الأحرار في ذكرى شهادة قاسم سليماني و ابومهدي المهندس، مشيدا حيث كانا قربانا في افشال المشروع الصهيو - أميركي التكفيري في المنطقة وحتى بعض دول العالم.

وتمنى على اللبنانيين خصوصا ان يحفظوا الجميل للقائد سليماني الذي كان له دور ايجابي كبير في تحرير لبنان وحمايته.

و جاء في البيان أن المفاضلة بين الوطن والمقاومة كالمفاضلة بين المرء وذاته فالمقاومة هي التي حررت الارض وحافظت على سيادة لبنان وشعبه من الاعتداءات الصهيونية والتكفيرية ليبقى الوطن لجميع ابنائه حرا سيدا مستقلا تحت شعار الجيش والشعب والمقاومة.

أضاف: إننا نؤكد ضرورة أن يتحلى المسؤولون بحس المسؤولية والضمير الوطني بعيدا عن الارتهانات للخارج وتلقي التعليمات من السفارات والدول. إن على جميع المسؤولين ان يضعوا مصلحة الوطن على ما عداها وبدل ان يقدموا اوراق اعتمادهم الى هذه الدولة او تلك لكسب المصالح الشخصية فلينظروا الى مصلحة الوطن وابنائه ومستقبله في ظل الحرب الاقتصادية التي ينفذها المشروع الصهيو - اميركي وادواته.

وتابع: نشيد بالمواقف التي أعلنها الامين العام لحزب الله التي أكدت مصلحة لبنان اولا والمنطقة عموما بوجه الممارسات المعادية لشعوب المنطقة، التي ينفذها المشروع الصهيو - اميركي وادواته، بخاصة بعد الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين في لبنان والعراق وسوريا وفلسطين واليمن وافغانستان.
رقم : 972051
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
البصرة العراقية تهتف "مشكور حجي قاسم"
البصرة العراقية تهتف "مشكور حجي قاسم"
الشيخ الخزعلي يهاجم حكومة الكاظمي بسبب سكوتها على اغتيال قادة النصر
الشيخ الخزعلي يهاجم حكومة الكاظمي بسبب سكوتها على اغتيال قادة النصر
4 كانون الثاني 2022
قائد فيلق القدس مهدداً ترامب: انتقامنا من قتلة سليماني قادم
قائد فيلق القدس مهدداً ترامب: انتقامنا من قتلة سليماني قادم
4 كانون الثاني 2022
قاآني: سنقتص لقادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام
قاآني: سنقتص لقادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام
4 كانون الثاني 2022
مراسل موقع "إسلام تايمز": هجوم بمسيرتين على قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد
مراسل موقع "إسلام تايمز": هجوم بمسيرتين على قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد
4 كانون الثاني 2022
نعيم قاسم: الشهيد سليماني تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمَّة
4 كانون الثاني 2022
الشيخ الكعبي من البصرة: الشهيد سليماني تمنى الاستشهاد في العراق
الشيخ الكعبي من البصرة: الشهيد سليماني تمنى الاستشهاد في العراق
4 كانون الثاني 2022
هادي العامري يشكر العراقيين على إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر
هادي العامري يشكر العراقيين على إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر
4 كانون الثاني 2022
اللواء صفوي: الراية الجيوسياسية الجديدة في المنطقة بيد قوى الثورة الاسلامية ومحور المقاومة
اللواء صفوي: الراية الجيوسياسية الجديدة في المنطقة بيد قوى الثورة الاسلامية ومحور المقاومة
4 كانون الثاني 2022
مسؤول في قوة "القدس": الاعداء شعروا بالهلع من استشهاد سليماني وعولمة نهجه
مسؤول في قوة "القدس": الاعداء شعروا بالهلع من استشهاد سليماني وعولمة نهجه
4 كانون الثاني 2022
مراسل موقع "إسلام تايمز": هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية
مراسل موقع "إسلام تايمز": هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية
4 كانون الثاني 2022
ما الذي دفع ‘‘حماس‘‘ للإشادة بالدور الإيرانيّ في فلسطين؟
ما الذي دفع ‘‘حماس‘‘ للإشادة بالدور الإيرانيّ في فلسطين؟
4 كانون الثاني 2022
مسؤول ايراني: حجب هاشتاغ البطل "سليماني" امتداد لجريمة الاغتيال الارهابية
مسؤول ايراني: حجب هاشتاغ البطل "سليماني" امتداد لجريمة الاغتيال الارهابية
4 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قاآني: سنقتص لقادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام
اللواء صفوي: الراية الجيوسياسية الجديدة في المنطقة بيد قوى الثورة الاسلامية ومحور المقاومة
مسؤول في قوة "القدس": الاعداء شعروا بالهلع من استشهاد سليماني وعولمة نهجه