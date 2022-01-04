الخرطوم.. إصابات ومطاردات بين الأمن ومحتجين بمحيط قصر الرئاسة

وأفاد بأن المتظاهرين حاولوا الوصول إلى قصر الرئاسة، مقر قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة الانتقالي،عبد الفتاح البرهان، فأطلقت عليهم قوات الأمن بكثافة قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع، ما أصاب محتجين بالاختناق.



ورد المتظاهرون برشق قوات الأمن بحجارة، واندلعت مطاردات بين الجانبين في شوارع رئيسية وفرعية بمحيط قصر الرئاسة، وفق مراسلنا وشهود عيان.



ويوم الأحد، سقط ثلاثة قتلى و108 جرحى خلال احتجاجات في الخرطوم، ما رفع عدد القتلى إلى 57 منذ بدء الاحتجاجات في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وقال البرهان، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان الثلاثاء، إن "أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة للتوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية، والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة".



ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان الذي يشغل أيضا منصب قائد الجيش، تنصلا من تسليم السلطة للمدنيين كما كان متفق عليه، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.