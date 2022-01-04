5 شهداء في شبوة

وأفاد مصدر محلي في شبوة باستشهاد 5 مواطنين جراء غارة لطيران العدوان السعودي على باص في مفرق بيحان.



وكان استشهد مواطن متأثرا بإصابته التي أُصيب بها مساء أمس الأول، بقصف لطيران العدوان السعودي لمزارع المواطنين بمديرية نعمان محافظة البيضاء.