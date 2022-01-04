قائد فيلق القدس مهدداً ترامب: انتقامنا من قتلة سليماني قادم

وأضاف الجنرال إسماعيل قاآني في كلمة له في برج ميلاد بطهران بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر الشهيد قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق، "المتورطون في اغتيال الشهيد سليماني واضحون بالنسبة لنا، ومن الرئيس الأميركي المجرم ترامب إلى من كان لهم دور ظاهر أم خفي تحت مجهر أحرار العالم".



وخاطب الجنرال قاآني ترامب "هل تصورتم أنكم استهدفتم قادتنا وانتهى كل شيء؟! الولايات المتحدة بارتكابها هذا العمل الجبان ارتكبت احقر جريمة، والشعب العراقي، الصديق لقاسم سليماني، لن يتحمل وجود الاميركان على أرضه".



وأشار قائد فيلق القدس الإيراني إلى أن "الجمهورية الإسلامية سوف تسلك طريق المقاومة الشامخ وسيف المقاومة البتار سيزيح الاجانب عن المنطقة"، وقال "انتقامنا الحقيقي من العدو "قادم" ولا نسلك طريقة المجرمين في الإنتقام لكن لدينا طريقتنا في ذلك".



وأضاف "ثأرنا الأساسي سيؤخذ منك (ترامب)، بالطبع لدينا أسلوبنا الخاص؛ ليس لدينا أسلوب المجرمين ولكن لدينا اسلوبنا الخاص".



وكان الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي، قد تعهد أمس بأخذ الثار من قتلة الشهيد قاسم سليماني، ما لم يُحاكَم مسؤولون أميركيون عن اغتياله وأبرزهم الرئيس السابق دونالد ترامب.



وقال رئيسي في كلمة تلفزيونية، "إذا لم يُحاكم ترمب ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، أمام محكمة عادلة لارتكاب جريمة اغتيال الجنرال سليماني، فإن المسلمين سيثأرون لشهيدنا".



وقال رئيسي في كلمة تلفزيونية، "إذا لم يُحاكم ترمب ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، أمام محكمة عادلة لارتكاب جريمة اغتيال الجنرال سليماني، فإن المسلمين سيثأرون لشهيدنا".



فيما تعهد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، الخميس الماضي، بأن الحرس الثوري سيواصل العمل للسعي للانتقام العنيف والقاسي من الأعداء الذين تورطوا في عملية اغتيال سليماني.



وأضاف العميد فدوي في حديث للصحفيين من محافظة كرمان "يواصل الحرس الثوري الإيراني السعي للانتقام العنيف والقاسي من الأعداء الذين تورطوا في الاغتيال ويتبع الحرس أساليب وإجراءات مختلفة".