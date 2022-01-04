الشيخ الخزعلي يهاجم حكومة الكاظمي بسبب سكوتها على اغتيال قادة النصر

خاص (إسلام تايمز) - هاجم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق، الشيخ قيس الخزعلي، مساء الثلاثاء، حكومة تصريف الأعمال التي يقودها مصطفى الكاظمي بسبب صمتها تجاه العملية الأمريكية الغارة في اغتيال قادة النصر الشهيدين الجنرال قاسم سليماني ورفيق دربه القائد الشهيد أبي مهدي المهندس.