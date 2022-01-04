الشيخ الخزعلي يهاجم حكومة الكاظمي بسبب سكوتها على اغتيال قادة النصر

وقال الخزعلي في خطاب له من محافظة البصرة جنوب العراق وتابعه مراسل موقع "إسلام تايمز
"، "أيها الحكومة يجب ان يتطابق موقفكم مع شعبكم وعليكم عدم السكوت عن اغتيال القادة".
واعتبر الخزعلي إن "خدع الأمريكان لن تنطلي علينا ونأسف لتصريحات القادة والمتحدثين عن انتهاء التواجد العسكري الأمريكي"، مضيفاً "على بعض القادة الخجل من نفسهم ولماذا تكونون ملكيين اكثر من الملك".
ولفت الشيخ الخزعلي إن "سكوت حكومة مصطفى الكاظمي ما هو إلا دليل على التخاذل وانكم غير جديرين على تحمل المسؤولية"، مبيناً إن "الجيش الأمريكي له قيادة واحدة في العراق وسوريا وكذبة الانسحاب لن ينطلي على العراقيين".
واستشهد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق بالدستور العراقي الذي يمنع بقاء القوات الأجنبية وإجازة بقائهم بدعم من الحكومة ستحاسبون عليه.
وتابع "إيها الأمريكان نحن قادرون على طردكم من بلدنا والوصول إليكم في أي مكان، ونحن العراقيون نقدم الشكر الى الشهيد القائد سليماني من البصرة الى كرمان".
وقدم الشيخ الخزعلي شكره إلى إيران الإسلام على موقفها الداعم للعراق وشعبه، مؤكداً أن "كل محاولات التفرقة ذهبت ادراج الرياح".
ووصف الشيخ الخزعلي في خطابه الشهيد القائد أبي مهدي المهندس بأنه "أبو الحشد الشعبي والمقاومة"، وقال "الشهيد المهندس انت ابونا وسنثبت للعالم اننا اوفياء لك وسنذل الاحتلال الأمريكي".