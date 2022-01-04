وردد المحتشدون خلال حفل اقيم بالقصور الرئاسية بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال قادة النصر "مشكور حجي قاسم ما قصرت ويانه"، في إشارة إلى جهود ودعم الحاج قاسم سليماني في دعم أبناء الحشد الشعبي في معركتهم ضد تنظيم داعش الإرهابي التي بدأت عام 2014.



وشهدت البصرة عرض مسرحية بعنوان "قيامة الأرض"، والتي تشيد بجهود الشهيدين الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه أبي مهدي المهندس.



وشارك في هذا الاحتفال التأبيني حشود من مختلف شرائح محافظة البصرة منهم رجال الدين وشيوخ العشائر والشخصيات الأكاديمية واساتذة الجامعات.



الجدير بالذكر أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج الشهيد أبي مهدي المهندس وهو من سكان محافظة البصرة جنوب العراق.