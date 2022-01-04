الاحتلال يستهدف الصحفيين خلال تغطيتهم لأحداث 'بيتا ' بنابلس

وأصيب الصحفي عبد الله البحش بقنبلة غازية في القدم اثر استهداف قوات الاحتلال للصحفيين.



كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مصانع جيشوري غرب طولكرم، وسط إطلاق للقنابل الغازية والصوتية.