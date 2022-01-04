الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022 ساعة 22:55

الاحتلال يستهدف الصحفيين خلال تغطيتهم لأحداث 'بيتا ' بنابلس

الاحتلال يستهدف الصحفيين خلال تغطيتهم لأحداث
وأصيب الصحفي عبد الله البحش بقنبلة غازية في القدم اثر استهداف قوات الاحتلال للصحفيين.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مصانع جيشوري غرب طولكرم، وسط إطلاق للقنابل الغازية والصوتية.
مصدر : وكالات
رقم : 972069
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
البصرة العراقية تهتف "مشكور حجي قاسم"
البصرة العراقية تهتف "مشكور حجي قاسم"
الشيخ الخزعلي يهاجم حكومة الكاظمي بسبب سكوتها على اغتيال قادة النصر
الشيخ الخزعلي يهاجم حكومة الكاظمي بسبب سكوتها على اغتيال قادة النصر
4 كانون الثاني 2022
قائد فيلق القدس مهدداً ترامب: انتقامنا من قتلة سليماني قادم
قائد فيلق القدس مهدداً ترامب: انتقامنا من قتلة سليماني قادم
4 كانون الثاني 2022
قاآني: سنقتص لقادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام
قاآني: سنقتص لقادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام
4 كانون الثاني 2022
مراسل موقع "إسلام تايمز": هجوم بمسيرتين على قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد
مراسل موقع "إسلام تايمز": هجوم بمسيرتين على قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد
4 كانون الثاني 2022
نعيم قاسم: الشهيد سليماني تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمَّة
4 كانون الثاني 2022
الشيخ الكعبي من البصرة: الشهيد سليماني تمنى الاستشهاد في العراق
الشيخ الكعبي من البصرة: الشهيد سليماني تمنى الاستشهاد في العراق
4 كانون الثاني 2022
هادي العامري يشكر العراقيين على إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر
هادي العامري يشكر العراقيين على إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر
4 كانون الثاني 2022
اللواء صفوي: الراية الجيوسياسية الجديدة في المنطقة بيد قوى الثورة الاسلامية ومحور المقاومة
اللواء صفوي: الراية الجيوسياسية الجديدة في المنطقة بيد قوى الثورة الاسلامية ومحور المقاومة
4 كانون الثاني 2022
مسؤول في قوة "القدس": الاعداء شعروا بالهلع من استشهاد سليماني وعولمة نهجه
مسؤول في قوة "القدس": الاعداء شعروا بالهلع من استشهاد سليماني وعولمة نهجه
4 كانون الثاني 2022
مراسل موقع "إسلام تايمز": هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية
مراسل موقع "إسلام تايمز": هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية
4 كانون الثاني 2022
ما الذي دفع ‘‘حماس‘‘ للإشادة بالدور الإيرانيّ في فلسطين؟
ما الذي دفع ‘‘حماس‘‘ للإشادة بالدور الإيرانيّ في فلسطين؟
4 كانون الثاني 2022
مسؤول ايراني: حجب هاشتاغ البطل "سليماني" امتداد لجريمة الاغتيال الارهابية
مسؤول ايراني: حجب هاشتاغ البطل "سليماني" امتداد لجريمة الاغتيال الارهابية
4 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قاآني: سنقتص لقادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام
اللواء صفوي: الراية الجيوسياسية الجديدة في المنطقة بيد قوى الثورة الاسلامية ومحور المقاومة
مسؤول في قوة "القدس": الاعداء شعروا بالهلع من استشهاد سليماني وعولمة نهجه