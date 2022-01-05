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الأربعاء 5 كانون الثاني 2022 ساعة 08:49

الجهاد تهنئ بانتصار ارادة المحرر أبوهواش على الاحتلال

الجهاد تهنئ بانتصار ارادة المحرر أبوهواش على الاحتلال
ومما جاء في البيان: هذا الانتصار يثبت قوة الإرادة التي لا تلين والعزيمة التي لا تعرف الكلل ولا الملل ولم تتسرب لنفوس رجالها الهزيمة واليأس.

وفيما يلي نص البيان:

(وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا).

نزف لشعبنا انتصار الأخ المجاهد هشام أبو هوّاش نبارك للأخ المجاهد الصلب هشام أبو هواش "أبو هادي" انتصاره الكبير على الاحتلال، ونبارك لزوجته وأشقائه وعائلته هذا الصمود المذهل.

نبارك لشعبنا وقواه الوطنية.. نبارك لسرايا القدس الباسلة ومقاومتنا البطلة هذه العزيمة التي لا تلين وموقفها الثابت والأصيل. نبارك لشعبنا في كل أماكن تواجده في الداخل والشتات نبارك لأميننا العام صاحب القول الفصل والكلمة التي حسمت المعركة لصالح الأسير هشام ولصالح شعبنا وأمتنا وكل الأحرار.

هذا الانتصار يثبت قوة الإرادة التي لا تلين والعزيمة التي لا تعرف الكلل ولا الملل ولم تتسرب لنفوس رجالها الهزيمة واليأس. تحية لكل المقاومين والثوار الذين لم يناموا الليل وأيديهم على الزناد. تحية لكل أم وكل أخت وكل سيدة وكل شيخ وكل من رفع يده صوب السماء متضرعاً وداعياً لله تعالى أن ينصر هشام ويمده بالمدد والعون والثبات . وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد
مصدر : وكالات
رقم : 972103
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