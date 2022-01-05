الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 كانون الثاني 2022 ساعة 08:55

الأمم المتحدة: على المرتزقة مغادرة ليبيا في أسرع وقت ممكن

الأمم المتحدة: على المرتزقة مغادرة ليبيا في أسرع وقت ممكن
وقال: "لطالما دعونا وندعو المرتزقة الذين لا يمثلون القوات المسلحة الليبية إلى المغادرة في أسرع وقت ممكن، ولا نرى أي عوائق أمامهم لذلك".

من جهتها، تبحث اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) آليات انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

وانتهى أعضاء اللجنة في جنيف في أكتوبر الماضي من وضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل من أربع مراحل، تشمل انسحاب المقاتلين الأجانب من خطوط التماس إلى مواقع متفق عليها، ومراقبة لجنة دولية برعاية الأمم المتحدة أعداد المرتزقة والعسكريين الأجانب، ليبدأ الانسحاب المتزامن والمنسق لهذه التشكيلات.
مصدر : وكالات
رقم : 972107
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في العروبة.. لا أحد يزايد على إبن سيد العرب
في العروبة.. لا أحد يزايد على إبن سيد العرب
وزير الدفاع العراقي: الشهيدان ابو مهدي وسليماني غدرهم الاحتلال
وزير الدفاع العراقي: الشهيدان ابو مهدي وسليماني غدرهم الاحتلال
5 كانون الثاني 2022
المالكي: قادة النصر استجابوا لفتوى المرجعية الرشيدة
المالكي: قادة النصر استجابوا لفتوى المرجعية الرشيدة
5 كانون الثاني 2022
الكاظمي: جريمة استشهاد قادة النصر تبقى شاخصة للتاريخ مدى الحياة
الكاظمي: جريمة استشهاد قادة النصر تبقى شاخصة للتاريخ مدى الحياة
5 كانون الثاني 2022
رئيس القضاء العراقي: قادة النصر منحو الجيل الجديد قوة للوقوف بوجه القتلة
رئيس القضاء العراقي: قادة النصر منحو الجيل الجديد قوة للوقوف بوجه القتلة
5 كانون الثاني 2022
الرئيس العراقي: الشهيد سليماني شارك في إنقاذ العراق بالتصدي لداعش
الرئيس العراقي: الشهيد سليماني شارك في إنقاذ العراق بالتصدي لداعش
5 كانون الثاني 2022
رئيس الحشد الشعبي: الشهيد سليماني كان يحب العراق ويعشقه ولم يكن يحمل أي أجندة
رئيس الحشد الشعبي: الشهيد سليماني كان يحب العراق ويعشقه ولم يكن يحمل أي أجندة
5 كانون الثاني 2022
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يواصل مهنته في تعذيب الأسرى واحتجاز المزيد والمقاومة لن تموت!
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يواصل مهنته في تعذيب الأسرى واحتجاز المزيد والمقاومة لن تموت!
5 كانون الثاني 2022
البصرة العراقية تهتف "مشكور حجي قاسم"
البصرة العراقية تهتف "مشكور حجي قاسم"
4 كانون الثاني 2022
الشيخ الخزعلي يهاجم حكومة الكاظمي بسبب سكوتها على اغتيال قادة النصر
الشيخ الخزعلي يهاجم حكومة الكاظمي بسبب سكوتها على اغتيال قادة النصر
4 كانون الثاني 2022
قائد فيلق القدس مهدداً ترامب: انتقامنا من قتلة سليماني قادم
قائد فيلق القدس مهدداً ترامب: انتقامنا من قتلة سليماني قادم
4 كانون الثاني 2022
قاآني: سنقتص لقادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام
قاآني: سنقتص لقادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام
4 كانون الثاني 2022
مراسل موقع "إسلام تايمز": هجوم بمسيرتين على قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد
مراسل موقع "إسلام تايمز": هجوم بمسيرتين على قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد
4 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يواصل مهنته في تعذيب الأسرى واحتجاز المزيد والمقاومة لن تموت!
قاآني: سنقتص لقادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام
اللواء صفوي: الراية الجيوسياسية الجديدة في المنطقة بيد قوى الثورة الاسلامية ومحور المقاومة