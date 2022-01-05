رئيس الحشد الشعبي: الشهيد سليماني كان يحب العراق ويعشقه ولم يكن يحمل أي أجندة

وقال الفياض في كلمته خلال المحفل الرسمي الثاني لاستشهاد قادة النصر على قاعة مسرح المنصور في العاصمة بغداد، إن "الحاج الشهيد القائد قاسم سليماني لم يكن يحمل أي أجندة وانما جاء مناصراً ومسانداً للعراق الذي احبه وعشقه دائماً وقدّم ما قدّم من أجله".



وأضاف "ماحصل في طريق المطار أمر جلل وحكومتنا ماضية نحو تنفيذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق"، مبيناً "نستذكر في القادة الشهداء قيم الدفاع عن الوطن والمقدسات"، مشدداً على أن "الانتصار على داعش منجز عراقي هائل يكتبه التاريخ، ونعاهد القادة الشهداء بمواصلة الدفاع عن العراق".