الرئيس العراقي: الشهيد سليماني شارك في إنقاذ العراق بالتصدي لداعش

وقال برهم صالح في كلمته خلال المحفل الرسمي الثاني لاستشهاد قادة النصر على قاعة مسرح المنصور في العاصمة بغداد، التي تابعها مراسل موقع "إسلام تايمز
"، "نستعيد في ذكرى استشهاد قادة النصر الانتصار على داعش وافشال مشروعه"، مضيفاً إن "الشهيد سليماني جاءنا في لحظة عصيبة للتصدي لداعش"، مشيراً إلى أن "الحكومة الجديدة يجب ان تكون قادرة على التصدي للتحديات".
كما بين الرئيس العراقي إن "القائد الايراني الكبير الجنرال قاسم سليماني شارك مع قواتنا المسلحة ومواطنينا في التصدي لتنظيم #داعش وانقاذ بلدنا من هجمة ارهابية خطيرة كانت تعصف بنا".