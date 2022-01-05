الرئيس العراقي: الشهيد سليماني شارك في إنقاذ العراق بالتصدي لداعش

خاص (إسلام تايمز) - أشاد الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، بجهود قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد الفريق قاسم سليماني بدعمه للحكومة والشعب العراقي في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي خلال الحرب التي استمرت قرابة أربعة سنوات.