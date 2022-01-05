الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 كانون الثاني 2022 ساعة 10:51

الرئيس العراقي: الشهيد سليماني شارك في إنقاذ العراق بالتصدي لداعش

الرئيس العراقي: الشهيد سليماني شارك في إنقاذ العراق بالتصدي لداعش
وقال برهم صالح في كلمته خلال المحفل الرسمي الثاني لاستشهاد قادة النصر على قاعة مسرح المنصور في العاصمة بغداد، التي تابعها مراسل موقع "إسلام تايمز"، "نستعيد في ذكرى استشهاد قادة النصر  الانتصار على داعش وافشال مشروعه"، مضيفاً إن "الشهيد سليماني جاءنا في لحظة عصيبة للتصدي لداعش"، مشيراً إلى أن "الحكومة الجديدة يجب ان تكون قادرة على التصدي للتحديات".

كما بين الرئيس العراقي إن "القائد الايراني الكبير الجنرال قاسم سليماني شارك مع قواتنا المسلحة ومواطنينا في التصدي لتنظيم #داعش وانقاذ بلدنا من هجمة ارهابية خطيرة كانت تعصف بنا".


 
رقم : 972133
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في العروبة.. لا أحد يزايد على إبن سيد العرب
في العروبة.. لا أحد يزايد على إبن سيد العرب
وزير الدفاع العراقي: الشهيدان ابو مهدي وسليماني غدرهم الاحتلال
وزير الدفاع العراقي: الشهيدان ابو مهدي وسليماني غدرهم الاحتلال
5 كانون الثاني 2022
المالكي: قادة النصر استجابوا لفتوى المرجعية الرشيدة
المالكي: قادة النصر استجابوا لفتوى المرجعية الرشيدة
5 كانون الثاني 2022
الكاظمي: جريمة استشهاد قادة النصر تبقى شاخصة للتاريخ مدى الحياة
الكاظمي: جريمة استشهاد قادة النصر تبقى شاخصة للتاريخ مدى الحياة
5 كانون الثاني 2022
رئيس القضاء العراقي: قادة النصر منحو الجيل الجديد قوة للوقوف بوجه القتلة
رئيس القضاء العراقي: قادة النصر منحو الجيل الجديد قوة للوقوف بوجه القتلة
5 كانون الثاني 2022
الرئيس العراقي: الشهيد سليماني شارك في إنقاذ العراق بالتصدي لداعش
الرئيس العراقي: الشهيد سليماني شارك في إنقاذ العراق بالتصدي لداعش
5 كانون الثاني 2022
رئيس الحشد الشعبي: الشهيد سليماني كان يحب العراق ويعشقه ولم يكن يحمل أي أجندة
رئيس الحشد الشعبي: الشهيد سليماني كان يحب العراق ويعشقه ولم يكن يحمل أي أجندة
5 كانون الثاني 2022
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يواصل مهنته في تعذيب الأسرى واحتجاز المزيد والمقاومة لن تموت!
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يواصل مهنته في تعذيب الأسرى واحتجاز المزيد والمقاومة لن تموت!
5 كانون الثاني 2022
البصرة العراقية تهتف "مشكور حجي قاسم"
البصرة العراقية تهتف "مشكور حجي قاسم"
4 كانون الثاني 2022
الشيخ الخزعلي يهاجم حكومة الكاظمي بسبب سكوتها على اغتيال قادة النصر
الشيخ الخزعلي يهاجم حكومة الكاظمي بسبب سكوتها على اغتيال قادة النصر
4 كانون الثاني 2022
قائد فيلق القدس مهدداً ترامب: انتقامنا من قتلة سليماني قادم
قائد فيلق القدس مهدداً ترامب: انتقامنا من قتلة سليماني قادم
4 كانون الثاني 2022
قاآني: سنقتص لقادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام
قاآني: سنقتص لقادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام
4 كانون الثاني 2022
مراسل موقع "إسلام تايمز": هجوم بمسيرتين على قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد
مراسل موقع "إسلام تايمز": هجوم بمسيرتين على قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد
4 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يواصل مهنته في تعذيب الأسرى واحتجاز المزيد والمقاومة لن تموت!
قاآني: سنقتص لقادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام
اللواء صفوي: الراية الجيوسياسية الجديدة في المنطقة بيد قوى الثورة الاسلامية ومحور المقاومة