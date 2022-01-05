رئيس القضاء العراقي: قادة النصر منحو الجيل الجديد قوة للوقوف بوجه القتلة

خاص (إسلام تايمز) - قال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، في كلمته خلال المحفل الرسمي الثاني لاستشهاد قادة النصر على قاعة مسرح المنصور في العاصمة بغداد، إن "قادة النصر منحوا الجيل الجديد قوة التحدي والوقوف بوجه القتلة والمعتدين".