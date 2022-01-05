رئيس القضاء العراقي: قادة النصر منحو الجيل الجديد قوة للوقوف بوجه القتلة

وأشار القاضي فائق زيدان خلال كلمته التي رصدها موقع "إسلام تايمز
"، إن "الشهيدان المهندس وسليماني بذلا جهداً كبيراً في تحقيق النصر على داعش"، مبيناً إن "القادة الشهداء أسود حققوا النصر على داعش وأعداء الأرض".
وأوضح إن "قادة النصر اشتركا معاً في العديد من المواقف و طالما افتخرنا برفقتهما"، لافتاً إلى أن "قادة النصر منحوا الجيل الجديد قوة التحدي والوقوف بوجه القتلة والمعتدين".
وختم رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق كلمته بالقول إن "الشهيدان سليماني والمهندس استحقا وصف قادة النصر" الذي أطلقها المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني.