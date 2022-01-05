الكاظمي: جريمة استشهاد قادة النصر تبقى شاخصة للتاريخ مدى الحياة

خاص (إسلام تايمز) - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إن الجريمة الأمريكية بحق قادة النصر في بغداد الشهيد القائد قاسم سليماني والقائد أبي مهدي المهندس، ستبقى شاخصة للتاريخ مدى الحياة.