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الأربعاء 5 كانون الثاني 2022 ساعة 11:01

الكاظمي: جريمة استشهاد قادة النصر تبقى شاخصة للتاريخ مدى الحياة

الكاظمي: جريمة استشهاد قادة النصر تبقى شاخصة للتاريخ مدى الحياة
وجاءت كلمة الكاظمي في المحفل الرسمي الثاني لاستشهاد قادة النصر على قاعة مسرح المنصور في العاصمة بغداد، والتي ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية في حكومته عثمان الغانمي.

وأضاف الكاظمي في كلمته التي رصدها مراسل موقع "إسلام تايمز"، "ستبقى شهادة قادة النصر نبراسا لكل من يتطلع للحرية والسلام"، مبيناً "لقد كان الشهيدين سليماني والمهندس المثل الاعلى للجنود في مواجهة الارهاب".

وشدد رئيس الوزراء العراقي في كلمته على ضرورة استلهام الدورس من شجاعة وثبات الشهيدين سليماني والمهندس، وقال "نستلهم قيم الشجاعة والثبات من الشهيدين وستبقى شهادتهم نبراسا يُضيء الحرية".
رقم : 972137
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