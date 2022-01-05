وزير الدفاع العراقي: الشهيدان ابو مهدي وسليماني غدرهم الاحتلال

خاص (إسلام تايمز) - أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون الجبوري، إن الشهيد القائد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني غدرهم الاحتلال بطريقة لم يشهد لها التاريخ سابقاً.