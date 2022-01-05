وزير الدفاع العراقي: الشهيدان ابو مهدي وسليماني غدرهم الاحتلال

وبين الفريق جمعة عناد في كلمته التي تابعها موقع "إسلام تايمز
"، خلال المحفل الرسمي الثاني لاستشهاد قادة النصر على قاعة مسرح المنصور في العاصمة بغداد، إن "قادة النصر كان لهم الدور الفاعل في تحقيق النصر على داعش"، مضيفاً "الشهيدان ابو مهدي وسليماني غدرهم الاحتلال بطريقة لم يشهد لها تاريخ سابقاً".
ووصف وزير الدفاع الجهات التي نفذت وخططت لاغتيال قادة النصر بـ"أيدي الغدر"، وقال "أيدي الغدر هي من طالت قادة النصر الذين بذلوا الغالي والنفيس من اجل تحرير العراق"، مؤكداً أن "جريمة المطار كان لها اثراً سلبياً في نفوس المقاتلين".