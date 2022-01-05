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الأربعاء 5 كانون الثاني 2022 ساعة 15:22

الاحتلال يعتدي على مقر الرئاسة الفلسطينية ولا يلقى ردا

الاحتلال يعتدي على مقر الرئاسة الفلسطينية ولا يلقى ردا
وأفادت مصادر محلية، أن دوريات عسكرية إسرائيلية داهمت حي الإرسال بالمدينة، واقتحمت محيط مقر المقاطعة، وشرعت بإطلاق القنابل الصوتية والغازية بمحيط المقر.

واندلعت مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال، إثر قيام الشبان برشق الجنود بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأطلق الجنود قنابل الصوت والرصاص المعدني دون وقوع إصابات.

يُشار إلى أن محيط مقر الرئاسة من أكثر الأماكن تحصينًا في الضفة الغربية المحتلة، ويحظى بحراسة أمنية كبيرة، كونه يضم مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، ويستقبل فيه الرؤساء والوفود الرسمية الزائرة لفلسطين، وتعقد فيه أغلب الاجتماعات والمؤتمرات لحركة فتح وقيادة السلطة.
مصدر : وكالات
رقم : 972167
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