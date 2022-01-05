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الأربعاء 5 كانون الثاني 2022 ساعة 15:48

الفياض: نعاهد القادة الشهداء بمواصلة الدفاع عن العراق

الفياض: نعاهد القادة الشهداء بمواصلة الدفاع عن العراق
وقال الفياض في كلمة خلال حضوره فعاليات الحفل التأبيني الرسمي لإحياء الذكرى الثانية لاغتيال المهندس وسليماني في بغداد إن "الانتصار على داعش منجز عراقي ووطني هائل سيكتب لهذا الشعب، والقادة الشهداء تقدموا الصفوف ليحققوا منجزا تاريخيا ويبنوا عزا لهذا البلد، وان ضيف العراق قاسم سليماني كان ناصرا لهذا الشعب".

وأضاف الفياض إننا "نجدد العهد والوفاء للشهداء القادة وسنكون سدا منيعا بوجه الإرهاب، وماضون مع الحكومة في تسديد استحقاق انسحاب القوات الأجنبية من البلد"، مستدركا "لا مجال لكل متخرص يحاول أن يفرق في وقت السلم يوم اجتمعت دماؤهم في وقت الحرب".

وأشار إلى أن "هذا الحفل يعبر عن حبكم وحرصكم لإحياء هذه الذكرى الأليمة التي ارتكبت على ارض العراق وطالت ضيف العراق المكرم الحاج قاسم سليماني الذي جاء فردا متطوعا ناصرا ومحبا لهذا الشعب وشاء الله سبحانه أن يراق دمه على ارض هذه الأرض، والقائد أبو مهدي المهندس العزيز الحبيب الذي أفنى عمره بالدفاع عن هذا الوطن وتوج تلك الرحلة بذلك الاستشهاد المميز الذي رفعه بدرجة عالية بين الشهداء".

وتابع الفياض ان "ما حصل في طريق المطار أمر جلل وكبير ترتبت عليه آثار في العلاقة بين العراق والولايات المتحدة".

وانطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الحفل التأبيني الرسمي لإحياء الذكرى الثانية لاستشهاد "قادة النصر" في قاعة مسرح المنصور ب‍بغداد بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي ووزير الداخلية عثمان الغانمي ووزير الدفاع جمعة عناد ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان وعدد آخر من المسؤولين السياسيين وقادة الحشد الشعبي.
مصدر : وكالات
رقم : 972175
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