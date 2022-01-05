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الأربعاء 5 كانون الثاني 2022 ساعة 19:22

أهمية احتجاز القوات اليمنية للسفينة الاماراتية

أهمية احتجاز القوات اليمنية للسفينة الاماراتية
وبحسب المراقبون فإن اليمن بعد تلك العملية الكبيرة بات على مشارف الإنتصار بعد التطور الكبير في مقدرات القوة واستخدامها باتجاهات مختلفة، مشيرين الى ان قوى العدوان كانت تعتبر البحر في اليمن مسرحه الحصري وتفاجأ بقوة تملك الجرأة والقدرة لتجتاز كل هذا السياج رغم انتشار قوات التحالف وتسيطر على هذه السفينة.

بالتوازي مع ذلك يقول محللون سياسيون أن احتجاز السفينة الإماراتية في اليمن يأتي بعد قيام السعودية بتوجيه تهديدات عسكرية ضد صنعاء وذلك لفشلها على أرض الواقع.

ويوضح هؤلاء أن قوى تحالف العدوان على الرغم من تسليحها بشكل كبير جدا فشلت في تحقيق اي انجاز عسكري وقوات تحالف العدوان تراجعت خلال سنوات الحرب الـ6 التي باتت توازي سنوات الحرب العالمية الثانية.

وشدد المحللون على أن استخبارات القوات المسلحة اليمنية اثبتت تفوقها على استخبارات تحالف العدوان في قضية احتجاز السفينة الإماراتية خصوصا فشل القواعد الأجنبية في البحر الأحمر من رصد تحركات القوات اليمنية.

في سياق متصل يرى خبراء عسكريون يمنيون أن احتجاز السفينة الإماراتية في المياه اليمنية توازي عملية نصر من الله البرية التي كانت تجسيداً للإنتقال من الدفاع الى الهجوم.

ويوضحون أن احتجاز السفينة الإماراتية يعد نقلة نوعية في المواجهة البحرية وضربة موجعة ومدوية لقوى تحالف العدوان.

ويتابع الخبراء يقولون: ان هذه العملية تتزامن مع استمرار تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في محافظة مأرب وتحرك قوى العدوان في حول الساحل الغربي، مشيرين الى أن هذه العملية أرسلت رسالة الجهوزية والإقتدار الى قوى العدوان.

ويؤكدون أن سفن تحالف العدوان لن تكون بأمان طالما هي قريبة من المياه اليمنية او تنتهك السيادة اليمنية.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع يقول بعد ضبط القوات سفينة شحن عسكرية إماراتية، إن السفينة تستهدف أمن اليمن.

وأعلنت القوات المسحلة اليمنية ضبطها "سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية من دون أي ترخيص وتمارس أعمالاً عدائية".

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال إن "السفينة الإماراتية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني، وسنوضح التفاصيل الكاملة في مؤتمر صحفي خلال الساعات المقبلة".

 
رقم : 972201
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