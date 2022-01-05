الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 كانون الثاني 2022 ساعة 21:11

سرايا القدس: المعركة القادمة مع الاحتلال سيكون لها طابع ذو حدين

سرايا القدس: المعركة القادمة مع الاحتلال سيكون لها طابع ذو حدين
وقال القيادي منصور في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: إن سرايا القدس استنفذت كل قدراتها وإمكانياتها وحركت صواريخها وكانت جاهزة لصد العدوان الإسرائيلي على شعبنا ولمواجهة المحتل دفاعًا عن الأسرى.

وأضاف: "المقاومة جاهزة وأصابعها على الزناد ولن تتراجع عن حماية الأسرى، وصواريخنا جاهزة وجاهزون لأبعد مدى في مواجهة العدو".

وشدد القيادي منصورعلى: أن هذه المعركة القادمة مع الاحتلال سيكون لها طابع خاص ذو حدين، مبينًا أن الحد الأول صواريخ ونار وبراكين تفجر هذا الكيان، والحد الثاني يتمثل في مقاتلين ومجاهدين لمواجهة العدو للذهاب إلى مخابئه ومستوطناته.

وأكد قائلا: "المقاومة ستواجه العدو في أقرب فرصة، وسوف يرى وجوهنا عن قرب"، لافتًا أن سرايا القدس رممت قدراتها وسيرى العدو المفاجأت في أي معركة قادمة".
مصدر : وكالات
رقم : 972216
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بالفيديو .. قصة الشهيد سليماني التي دفعت السيد الخامنئي للبكاء عند ذكرها
بالفيديو .. قصة الشهيد سليماني التي دفعت السيد الخامنئي للبكاء عند ذكرها
رئيسي يوجه بتقديم الإغاثة السريعة لمتضرري السيول جنوب البلاد
رئيسي يوجه بتقديم الإغاثة السريعة لمتضرري السيول جنوب البلاد
5 كانون الثاني 2022
في العروبة.. لا أحد يزايد على إبن سيد العرب
في العروبة.. لا أحد يزايد على إبن سيد العرب
5 كانون الثاني 2022
وزير الدفاع العراقي: الشهيدان ابو مهدي وسليماني غدرهم الاحتلال
وزير الدفاع العراقي: الشهيدان ابو مهدي وسليماني غدرهم الاحتلال
5 كانون الثاني 2022
المالكي: قادة النصر استجابوا لفتوى المرجعية الرشيدة
المالكي: قادة النصر استجابوا لفتوى المرجعية الرشيدة
5 كانون الثاني 2022
الكاظمي: جريمة استشهاد قادة النصر تبقى شاخصة للتاريخ مدى الحياة
الكاظمي: جريمة استشهاد قادة النصر تبقى شاخصة للتاريخ مدى الحياة
5 كانون الثاني 2022
رئيس القضاء العراقي: قادة النصر منحو الجيل الجديد قوة للوقوف بوجه القتلة
رئيس القضاء العراقي: قادة النصر منحو الجيل الجديد قوة للوقوف بوجه القتلة
5 كانون الثاني 2022
الرئيس العراقي: الشهيد سليماني شارك في إنقاذ العراق بالتصدي لداعش
الرئيس العراقي: الشهيد سليماني شارك في إنقاذ العراق بالتصدي لداعش
5 كانون الثاني 2022
رئيس الحشد الشعبي: الشهيد سليماني كان يحب العراق ويعشقه ولم يكن يحمل أي أجندة
رئيس الحشد الشعبي: الشهيد سليماني كان يحب العراق ويعشقه ولم يكن يحمل أي أجندة
5 كانون الثاني 2022
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يواصل مهنته في تعذيب الأسرى واحتجاز المزيد والمقاومة لن تموت!
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يواصل مهنته في تعذيب الأسرى واحتجاز المزيد والمقاومة لن تموت!
5 كانون الثاني 2022
البصرة العراقية تهتف "مشكور حجي قاسم"
البصرة العراقية تهتف "مشكور حجي قاسم"
4 كانون الثاني 2022
الشيخ الخزعلي يهاجم حكومة الكاظمي بسبب سكوتها على اغتيال قادة النصر
الشيخ الخزعلي يهاجم حكومة الكاظمي بسبب سكوتها على اغتيال قادة النصر
4 كانون الثاني 2022
قائد فيلق القدس مهدداً ترامب: انتقامنا من قتلة سليماني قادم
قائد فيلق القدس مهدداً ترامب: انتقامنا من قتلة سليماني قادم
4 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يواصل مهنته في تعذيب الأسرى واحتجاز المزيد والمقاومة لن تموت!
قاآني: سنقتص لقادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام
اللواء صفوي: الراية الجيوسياسية الجديدة في المنطقة بيد قوى الثورة الاسلامية ومحور المقاومة