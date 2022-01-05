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الأربعاء 5 كانون الثاني 2022 ساعة 21:13

باقري كني التقى المبعوث الكوري في فيينا بناء على طلب الأخير

باقري كني التقى المبعوث الكوري في فيينا بناء على طلب الأخير
واوضح "خطيب زاده" في تصريح اعلامي اليوم الاربعاء، ان الدبلوماسي الكوري يزور العاصمة النمساوية بناء على قراره الشخصي، كما ان هناك اطراف اخرى ترغب في المجيئ الى فيينا في اطار قضايا ثنائية ومتعددة.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان الجانب الكوري هو من تقدم بطلب اللقاء مع الوفد الايراني، وعليه فقد التقى "باقري كني" معه بصفته نائبا لوزير الخارجية الايراني.

وذكر، ان هذه اللقاءات لا تمتّ بأي صلة مع المفاوضات بين ايران ومجموعة الدول 4+1؛ مردفا ان الكوريين التقوا بعدد من الوفود الحاضرة في فيينا وهي مباحثات متعارفة على هامش هكذا اجتماعات.
رقم : 972218
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