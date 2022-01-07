العميد قاآني: جبهة المقاومة تتطور يوميا

وقال العميد اسماعيل قاآني في كلمة له اليوم الخميس تابعتها قناة العالم، خلال مراسم إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ان المقاومة مشروعة ومقبولة من قبل جميع أحرار العالم.



وتابع ان الجمهورية الإسلامية نموذج وقدوة لكافة أبناء البشر الذين يريدون أن يسلكوا طريق المقاومة.



وأكد ان شهداء المقاومة أزالو الهموم والأحزان الناتجة عن السياسات الصهيوأميركية من وجوه شعوب المنطقة.



واضاف: نحن تحملنا اجراءات الحظر طيلة العقود الأربعة الماضية ونجحنا في إدارة البلاد بكل عزة.



ونوه القائد الايراني ان قادة البحرية الأميركية كانوا قد حذروا ترامب من أي مواجهة مع إيران، مؤكدا جبهة المقاومة تتطور يوميا.



وقال العميد قاآني: ثقافة الجهاد لدى مجاهدي المقاومة تختلف جذريا عن ثقافة القتال والسياسة الصهيوأميركية والوهابية، مؤكدا ان الجمهورية الإسلامية نموذج وقدوة لكافة أبناء البشر الذين يريدون أن يسلكوا طريق المقاومة.



وأكد تحملنا اجراءات الحظر طيلة العقود الأربعة الماضية ونجحنا في إدارة البلاد بكل عزة.